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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567

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Банк Власний Рахунок 2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
40%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 06:21

  M-Audio написав:А меж тем у меня карта БВР стала самой используемой, за счет супермаркетов. Чистый 1% за кредитные лучше, чем грязные 2% за свои от других банков, а кредитки с большим % по супермаркетам у меня нет.


Таскомбанк принципиально игнорируете? О карте "Большая пятерка" слышали?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 11:07

  Искатель написав:
  M-Audio написав:А меж тем у меня карта БВР стала самой используемой, за счет супермаркетов. Чистый 1% за кредитные лучше, чем грязные 2% за свои от других банков, а кредитки с большим % по супермаркетам у меня нет.


Таскомбанк принципиально игнорируете? О карте "Большая пятерка" слышали?

Слышал конечно. Когда на него был "ажиотажный спрос", в городе отделения просто не было. Потом открылись, на месте Универсала.
Но там, говорят, лимиты наливают с большой неохотой, а ходить выпрашивать, проходить анкетирование, скоринг (а у меня кредиток с лимитом до чёрта), потом ещё разгонять его до приемлемых величин... И всё это ради лишней сотни кэшбэка? Да не хочу уже просто. Может, когда-нибудь и будет настроение этим заняться.

А БВР как-то вот и появился преимущественно потому, что никуда ходить не надо было, никому ничего доказывать не надо было - сами всё сделали и налили. Вот, пользуюсь теперь. Изначально была платежная карта Сильпо, и я ни про какой БВР даже не думал, и только когда её принудительно закрыли, я обнаружил, что, оказывается, давно есть замена. Ну и оформил всё в течение 40 минут не выходя из машины.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 12:24

M-Audio ну вы бы хотя бы попробовали. По всякому бывает. Показатель много кредиток - не факт что лимит не дадут. Все зависит от того где вы и сколько работаете, сколько получаете, чего из яхт-тачек-недвиги имеете и т.п. Знаю несколько успешных кейсов когда тася наливала со старту и 10 и 20 тыс. грн. При том что в других банках даже были отказы. Тем более в Вашем городе есть отделение. Не дадут лимит - тогда уже будете думать. Но ИМХО попробовать стоит
Flamingo
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