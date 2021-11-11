Таскомбанк принципиально игнорируете? О карте "Большая пятерка" слышали?
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Додано: Чет 04 лис, 2021 06:21
Додано: Чет 04 лис, 2021 11:07
Слышал конечно. Когда на него был "ажиотажный спрос", в городе отделения просто не было. Потом открылись, на месте Универсала.
Но там, говорят, лимиты наливают с большой неохотой, а ходить выпрашивать, проходить анкетирование, скоринг (а у меня кредиток с лимитом до чёрта), потом ещё разгонять его до приемлемых величин... И всё это ради лишней сотни кэшбэка? Да не хочу уже просто. Может, когда-нибудь и будет настроение этим заняться.
А БВР как-то вот и появился преимущественно потому, что никуда ходить не надо было, никому ничего доказывать не надо было - сами всё сделали и налили. Вот, пользуюсь теперь. Изначально была платежная карта Сильпо, и я ни про какой БВР даже не думал, и только когда её принудительно закрыли, я обнаружил, что, оказывается, давно есть замена. Ну и оформил всё в течение 40 минут не выходя из машины.
Додано: Чет 04 лис, 2021 12:24
M-Audio ну вы бы хотя бы попробовали. По всякому бывает. Показатель много кредиток - не факт что лимит не дадут. Все зависит от того где вы и сколько работаете, сколько получаете, чего из яхт-тачек-недвиги имеете и т.п. Знаю несколько успешных кейсов когда тася наливала со старту и 10 и 20 тыс. грн. При том что в других банках даже были отказы. Тем более в Вашем городе есть отделение. Не дадут лимит - тогда уже будете думать. Но ИМХО попробовать стоит
Додано: Чет 04 лис, 2021 20:40
Эх, что-то тут никакого азарта нет. Немогу решить нужна мне та карта или нет.
Додано: Чет 04 лис, 2021 21:58
Додано: П'ят 05 лис, 2021 09:24
БВР
До речі, плюс БВР також в тому, що в деталях платежу по кожній операції показує код МСС.
Додано: П'ят 05 лис, 2021 21:52
Додано: Пон 08 лис, 2021 10:09
Назбыратус с утра Денежку не отдает. Пишет техническая ошибка. Поддержка создала заявку - ждать типа надо один рабочий день. Но зная как тут рассматривают заявки 1 день легко может и в две недели превратится. В общем имейте в виду что назбыратус может и подвести в неподходящий момент.
UPD. В итоге спустя час деньги снять дало. Но осадочек...
Додано: Пон 08 лис, 2021 22:02
Flamingo
Спасибо с плюсом! Снимал сегодня с Назбыратусов с 10 до 11, проходило без проблем. Но теперь будем знать, что с бвр расслабляться не надо.
Додано: Чет 11 лис, 2021 21:01
Курс
Курсы валют где-то видно? На сайте Востока доллар по 26.20, в БВР списание прошло по 26.15
Получился самый выгодный курс: в Моно 26.26, в Привате 26.39
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