Додано: Чет 04 лис, 2021 11:07

Искатель написав: M-Audio написав: А меж тем у меня карта БВР стала самой используемой, за счет супермаркетов. Чистый 1% за кредитные лучше, чем грязные 2% за свои от других банков, а кредитки с большим % по супермаркетам у меня нет. А меж тем у меня карта БВР стала самой используемой, за счет супермаркетов. Чистый 1% за кредитные лучше, чем грязные 2% за свои от других банков, а кредитки с большим % по супермаркетам у меня нет.



Таскомбанк принципиально игнорируете? О карте "Большая пятерка" слышали? Таскомбанк принципиально игнорируете? О карте "Большая пятерка" слышали?

Слышал конечно. Когда на него был "ажиотажный спрос", в городе отделения просто не было. Потом открылись, на месте Универсала.Но там, говорят, лимиты наливают с большой неохотой, а ходить выпрашивать, проходить анкетирование, скоринг (а у меня кредиток с лимитом до чёрта), потом ещё разгонять его до приемлемых величин... И всё это ради лишней сотни кэшбэка? Да не хочу уже просто. Может, когда-нибудь и будет настроение этим заняться.А БВР как-то вот и появился преимущественно потому, что никуда ходить не надо было, никому ничего доказывать не надо было - сами всё сделали и налили. Вот, пользуюсь теперь. Изначально была платежная карта Сильпо, и я ни про какой БВР даже не думал, и только когда её принудительно закрыли, я обнаружил, что, оказывается, давно есть замена. Ну и оформил всё в течение 40 минут не выходя из машины.