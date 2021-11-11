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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567

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Банк Власний Рахунок 2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
40%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 06:21

  M-Audio написав:А меж тем у меня карта БВР стала самой используемой, за счет супермаркетов. Чистый 1% за кредитные лучше, чем грязные 2% за свои от других банков, а кредитки с большим % по супермаркетам у меня нет.


Таскомбанк принципиально игнорируете? О карте "Большая пятерка" слышали?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 11:07

  Искатель написав:
  M-Audio написав:А меж тем у меня карта БВР стала самой используемой, за счет супермаркетов. Чистый 1% за кредитные лучше, чем грязные 2% за свои от других банков, а кредитки с большим % по супермаркетам у меня нет.


Таскомбанк принципиально игнорируете? О карте "Большая пятерка" слышали?

Слышал конечно. Когда на него был "ажиотажный спрос", в городе отделения просто не было. Потом открылись, на месте Универсала.
Но там, говорят, лимиты наливают с большой неохотой, а ходить выпрашивать, проходить анкетирование, скоринг (а у меня кредиток с лимитом до чёрта), потом ещё разгонять его до приемлемых величин... И всё это ради лишней сотни кэшбэка? Да не хочу уже просто. Может, когда-нибудь и будет настроение этим заняться.

А БВР как-то вот и появился преимущественно потому, что никуда ходить не надо было, никому ничего доказывать не надо было - сами всё сделали и налили. Вот, пользуюсь теперь. Изначально была платежная карта Сильпо, и я ни про какой БВР даже не думал, и только когда её принудительно закрыли, я обнаружил, что, оказывается, давно есть замена. Ну и оформил всё в течение 40 минут не выходя из машины.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 12:24

M-Audio ну вы бы хотя бы попробовали. По всякому бывает. Показатель много кредиток - не факт что лимит не дадут. Все зависит от того где вы и сколько работаете, сколько получаете, чего из яхт-тачек-недвиги имеете и т.п. Знаю несколько успешных кейсов когда тася наливала со старту и 10 и 20 тыс. грн. При том что в других банках даже были отказы. Тем более в Вашем городе есть отделение. Не дадут лимит - тогда уже будете думать. Но ИМХО попробовать стоит
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 20:40

Эх, что-то тут никакого азарта нет. Немогу решить нужна мне та карта или нет. :(
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 21:58

  Ratatui написав:Эх, что-то тут никакого азарта нет. Немогу решить нужна мне та карта или нет. :(

если бываете в сильпо хотя бы раз в месяц - лучше взять. По карте есть ряд неявных но неплохих плюшек, чисто ради которых карта может и не нужна но в комплексе вполне недурственна, как на мой взгляд.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лис, 2021 09:24

БВР

До речі, плюс БВР також в тому, що в деталях платежу по кожній операції показує код МСС.
Serebashka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лис, 2021 21:52

  Serebashka написав:До речі, плюс БВР також в тому, що в деталях платежу по кожній операції показує код МСС.

Если б еще приложение лимиты на расчеты дало поставить, а так налили кредлимиту и не посмотришь без списания :(
ВIВ
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 10:09

Назбыратус с утра Денежку не отдает. Пишет техническая ошибка. Поддержка создала заявку - ждать типа надо один рабочий день. Но зная как тут рассматривают заявки 1 день легко может и в две недели превратится. В общем имейте в виду что назбыратус может и подвести в неподходящий момент. :(

UPD. В итоге спустя час деньги снять дало. Но осадочек...
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 22:02

Flamingo
Спасибо с плюсом! Снимал сегодня с Назбыратусов с 10 до 11, проходило без проблем. Но теперь будем знать, что с бвр расслабляться не надо.
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 21:01

Курс

Курсы валют где-то видно? На сайте Востока доллар по 26.20, в БВР списание прошло по 26.15 :)
Получился самый выгодный курс: в Моно 26.26, в Привате 26.39
mikos
 
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