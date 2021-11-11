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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5678

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Банк Власний Рахунок 2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
40%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 06:05

Не могу добавить карты мастерпасс в приложении Сильпо. В приложении Форма карты добавились в Сильпо не подтягивает.В чем проблема?
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 08:47

  novichok написав:Не могу добавить карты мастерпасс в приложении Сильпо. В приложении Форма карты добавились в Сильпо не подтягивает.В чем проблема?

А я не могу удалить карты из masterpass в приложении Сильпо. Только это вопросы не к банку Власний Рахунок.
ingtrans
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