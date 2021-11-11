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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 лис, 2021 06:05
Не могу добавить карты мастерпасс в приложении Сильпо. В приложении Форма карты добавились в Сильпо не подтягивает.В чем проблема?
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novichok
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 08:47
novichok написав:
Не могу добавить карты мастерпасс в приложении Сильпо. В приложении Форма карты добавились в Сильпо не подтягивает.В чем проблема?
А я не могу удалить карты из masterpass в приложении Сильпо. Только это вопросы не к банку Власний Рахунок.
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ingtrans
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Чет 11 лис, 2021 23:57
gh78