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Додано: П'ят 12 лис, 2021 06:05
Не могу добавить карты мастерпасс в приложении Сильпо. В приложении Форма карты добавились в Сильпо не подтягивает.В чем проблема?
Додано: П'ят 12 лис, 2021 08:47
А я не могу удалить карты из masterpass в приложении Сильпо. Только это вопросы не к банку Власний Рахунок.
PS. После этого вопроса повозился еще немного и удалось побороть проблему удалением кеша и памяти и переустановкой приложение. Попробуйте, может и Вам поможет.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 11:11
Re: Банк Власний Рахунок
Сильпо опять проводит акцию- 2000 баллов за снятие налички с карты (такая была весной)
Додано: П'ят 12 лис, 2021 11:45
А как банки такое снятие тарифицируют? Как снятие налички в банкомате, т.е. кредитка (и другие карты с комиссией за снятие) - сразу мимо?
Или карта для снятия может быть не той же самой, которой товар оплачивается?
С оплатой приложением это можно совместить?
О сколько вопросов на такую простую операцию, на первый взгляд...
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