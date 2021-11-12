А как банки такое снятие тарифицируют? Как снятие налички в банкомате, т.е. кредитка (и другие карты с комиссией за снятие) - сразу мимо? Или карта для снятия может быть не той же самой, которой товар оплачивается? С оплатой приложением это можно совместить?
О сколько вопросов на такую простую операцию, на первый взгляд...
А как банки такое снятие тарифицируют? Как снятие налички в банкомате, т.е. кредитка (и другие карты с комиссией за снятие) - сразу мимо? Или карта для снятия может быть не той же самой, которой товар оплачивается? С оплатой приложением это можно совместить?
О сколько вопросов на такую простую операцию, на первый взгляд...
Кредитка не пройдет. Банки в основном классифицируют такое как снятие в банкомате. Карта для снятия и оплаты товара должна быть одна. Насколько я знаю по такой операции (товар+нал) банки на всю операцию кэшбек не начисляют никогда.
Вот чего я не пойму - на поркуа оно сильпе, окке и иже с ними подобным, что они акции периодически на эту хрень запускают. Не думаю что такими операциями они много экономят на инкассации. А гемор - есть в том же обучении персонала
А как банки такое снятие тарифицируют? Как снятие налички в банкомате, т.е. кредитка (и другие карты с комиссией за снятие) - сразу мимо? Или карта для снятия может быть не той же самой, которой товар оплачивается? С оплатой приложением это можно совместить?
О сколько вопросов на такую простую операцию, на первый взгляд...
Где-то читала, что будет как перевод, но из личного опыта: сегодня платила картой Форварда пенсионной, прошло одной суммой как продукты. Я взяла товар на небольшую сумму и сказала на кассе, что оплачиваю товар и снимаю 10 грн наличкой,деньги, одной и той же картой. Карта должна быть Мастеркард. Кассир просканировала кьюар код из додатка и провела оплату и снятие отдельными чеками. Приложением оплачивать нельзя.
А как банки такое снятие тарифицируют? Как снятие налички в банкомате, т.е. кредитка (и другие карты с комиссией за снятие) - сразу мимо? Или карта для снятия может быть не той же самой, которой товар оплачивается? С оплатой приложением это можно совместить?
О сколько вопросов на такую простую операцию, на первый взгляд...
Кредитка не пройдет. Банки в основном классифицируют такое как снятие в банкомате. Карта для снятия и оплаты товара должна быть одна. Насколько я знаю по такой операции (товар+нал) банки на всю операцию кэшбек не начисляют никогда.
Вот чего я не пойму - на поркуа оно сильпе, окке и иже с ними подобным, что они акции периодически на эту хрень запускают. Не думаю что такими операциями они много экономят на инкассации. А гемор - есть в том же обучении персонала