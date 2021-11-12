Додано: П'ят 12 лис, 2021 12:56

M-Audio написав: Oktawa написав: Сильпо опять проводит акцию- 2000 баллов за снятие налички с карты (такая была весной)

https://silpo.ua/offers/other/2000-bali ... mastercard Сильпо опять проводит акцию- 2000 баллов за снятие налички с карты (такая была весной)

А как банки такое снятие тарифицируют? Как снятие налички в банкомате, т.е. кредитка (и другие карты с комиссией за снятие) - сразу мимо?

Или карта для снятия может быть не той же самой, которой товар оплачивается?

С оплатой приложением это можно совместить?



О сколько вопросов на такую простую операцию, на первый взгляд... А как банки такое снятие тарифицируют? Как снятие налички в банкомате, т.е. кредитка (и другие карты с комиссией за снятие) - сразу мимо?Или карта для снятия может быть не той же самой, которой товар оплачивается?С оплатой приложением это можно совместить?О сколько вопросов на такую простую операцию, на первый взгляд...

Кредитка не пройдет. Банки в основном классифицируют такое как снятие в банкомате. Карта для снятия и оплаты товара должна быть одна. Насколько я знаю по такой операции (товар+нал) банки на всю операцию кэшбек не начисляют никогда.Вот чего я не пойму - на поркуа оно сильпе, окке и иже с ними подобным, что они акции периодически на эту хрень запускают. Не думаю что такими операциями они много экономят на инкассации. А гемор - есть в том же обучении персонала