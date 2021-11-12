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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6789>

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Банк Власний Рахунок 2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
40%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 06:05

Не могу добавить карты мастерпасс в приложении Сильпо. В приложении Форма карты добавились в Сильпо не подтягивает.В чем проблема?
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 08:47

  novichok написав:Не могу добавить карты мастерпасс в приложении Сильпо. В приложении Форма карты добавились в Сильпо не подтягивает.В чем проблема?

А я не могу удалить карты из masterpass в приложении Сильпо. Только это вопросы не к банку Власний Рахунок.

PS. После этого вопроса повозился еще немного и удалось побороть проблему удалением кеша и памяти и переустановкой приложение. Попробуйте, может и Вам поможет.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 11:11

Re: Банк Власний Рахунок

Сильпо опять проводит акцию- 2000 баллов за снятие налички с карты (такая была весной)
https://silpo.ua/offers/other/2000-bali ... mastercard
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 11:45

  Oktawa написав:Сильпо опять проводит акцию- 2000 баллов за снятие налички с карты (такая была весной)
https://silpo.ua/offers/other/2000-bali ... mastercard

А как банки такое снятие тарифицируют? Как снятие налички в банкомате, т.е. кредитка (и другие карты с комиссией за снятие) - сразу мимо?
Или карта для снятия может быть не той же самой, которой товар оплачивается?
С оплатой приложением это можно совместить?

О сколько вопросов на такую простую операцию, на первый взгляд...
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 12:56

  M-Audio написав:
  Oktawa написав:Сильпо опять проводит акцию- 2000 баллов за снятие налички с карты (такая была весной)
https://silpo.ua/offers/other/2000-bali ... mastercard

А как банки такое снятие тарифицируют? Как снятие налички в банкомате, т.е. кредитка (и другие карты с комиссией за снятие) - сразу мимо?
Или карта для снятия может быть не той же самой, которой товар оплачивается?
С оплатой приложением это можно совместить?

О сколько вопросов на такую простую операцию, на первый взгляд...

Кредитка не пройдет. Банки в основном классифицируют такое как снятие в банкомате. Карта для снятия и оплаты товара должна быть одна. Насколько я знаю по такой операции (товар+нал) банки на всю операцию кэшбек не начисляют никогда.

Вот чего я не пойму - на поркуа оно сильпе, окке и иже с ними подобным, что они акции периодически на эту хрень запускают. Не думаю что такими операциями они много экономят на инкассации. А гемор - есть в том же обучении персонала
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 12:59

  M-Audio написав:
  Oktawa написав:Сильпо опять проводит акцию- 2000 баллов за снятие налички с карты (такая была весной)
https://silpo.ua/offers/other/2000-bali ... mastercard

А как банки такое снятие тарифицируют? Как снятие налички в банкомате, т.е. кредитка (и другие карты с комиссией за снятие) - сразу мимо?
Или карта для снятия может быть не той же самой, которой товар оплачивается?
С оплатой приложением это можно совместить?

О сколько вопросов на такую простую операцию, на первый взгляд...

Где-то читала, что будет как перевод, но из личного опыта: сегодня платила картой Форварда пенсионной, прошло одной суммой как продукты. Я взяла товар на небольшую сумму и сказала на кассе, что оплачиваю товар и снимаю 10 грн наличкой,деньги, одной и той же картой. Карта должна быть Мастеркард. Кассир просканировала кьюар код из додатка и провела оплату и снятие отдельными чеками. Приложением оплачивать нельзя.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:06

  Flamingo написав:
  M-Audio написав:
  Oktawa написав:Сильпо опять проводит акцию- 2000 баллов за снятие налички с карты (такая была весной)
https://silpo.ua/offers/other/2000-bali ... mastercard

А как банки такое снятие тарифицируют? Как снятие налички в банкомате, т.е. кредитка (и другие карты с комиссией за снятие) - сразу мимо?
Или карта для снятия может быть не той же самой, которой товар оплачивается?
С оплатой приложением это можно совместить?

О сколько вопросов на такую простую операцию, на первый взгляд...

Кредитка не пройдет. Банки в основном классифицируют такое как снятие в банкомате. Карта для снятия и оплаты товара должна быть одна. Насколько я знаю по такой операции (товар+нал) банки на всю операцию кэшбек не начисляют никогда.

Вот чего я не пойму - на поркуа оно сильпе, окке и иже с ними подобным, что они акции периодически на эту хрень запускают. Не думаю что такими операциями они много экономят на инкассации. А гемор - есть в том же обучении персонала


Это нужно Мастеркарду...
joik
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 20:34

Попробуйте, пожалуйста, добавить карту оплаты (мастерпасс) в приложении Сильпо, только у меня по трем аккам не получается?
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 21:46

  novichok написав:Попробуйте, пожалуйста, добавить карту оплаты (мастерпасс) в приложении Сильпо, только у меня по трем аккам не получается?

Только что попробовала- у меня добавилась, карта ПУМБа.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 21:53

  novichok написав:Попробуйте, пожалуйста, добавить карту оплаты (мастерпасс) в приложении Сильпо, только у меня по трем аккам не получается?

Больше 5 карт добавить в Мастерпасс низзя.
Пробуйте добавить через другой функционал: Мастерпасс, ИзиПей, ОККО, КЛО, Вог.
Amethyst
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