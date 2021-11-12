|
|
|
Банк Власний Рахунок
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 лис, 2021 22:08
Amethyst написав: novichok написав:
Попробуйте, пожалуйста, добавить карту оплаты (мастерпасс) в приложении Сильпо, только у меня по трем аккам не получается?
Больше 5 карт добавить в Мастерпасс низзя.
Пробуйте добавить через другой функционал: Мастерпасс, ИзиПей, ОККО, КЛО, Вог.
В изи пей и фора добавлено по 2 карты,в Сильпо не отображаются и не добавляются.
Не хочет у меня Сильпо синхронизации с мастерпасс
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 2441
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 196 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 лис, 2021 22:12
novichok написав: Amethyst написав: novichok написав:
Попробуйте, пожалуйста, добавить карту оплаты (мастерпасс) в приложении Сильпо, только у меня по трем аккам не получается?
Больше 5 карт добавить в Мастерпасс низзя.
Пробуйте добавить через другой функционал: Мастерпасс, ИзиПей, ОККО, КЛО, Вог.
В изи пей и фора добавлено по 2 карты,в Сильпо не отображаются и не добавляются.
Не хочет у меня Сильпо синхронизации с мастерпасс
Переставлять с приложение с очисткой памяти или хотя бы чистить память пробовали, как я советовал утром? У меня только после этого правильные карты стали от отображаться.
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 3181
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 93 раз.
- Подякували: 455 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 лис, 2021 22:12
novichok написав: Amethyst написав: novichok написав:
Попробуйте, пожалуйста, добавить карту оплаты (мастерпасс) в приложении Сильпо, только у меня по трем аккам не получается?
Больше 5 карт добавить в Мастерпасс низзя.
Пробуйте добавить через другой функционал: Мастерпасс, ИзиПей, ОККО, КЛО, Вог.
В изи пей и фора добавлено по 2 карты,в Сильпо не отображаются и не добавляются.
Не хочет у меня Сильпо синхронизации с мастерпасс
Мастерпас-гаманець связали с учёткой сильпо?
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 15507
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 8639 раз.
- Подякували: 4165 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliy1111
, Vorlon
і 7 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|50118
|7006314
|
П'ят 12 лис, 2021 22:50
Oberon
|
|19508
|3144662
|
|
|100544
|13146782
|
П'ят 12 лис, 2021 21:54
newbie
|