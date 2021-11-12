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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6789

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
40%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 22:08

  Amethyst написав:
  novichok написав:Попробуйте, пожалуйста, добавить карту оплаты (мастерпасс) в приложении Сильпо, только у меня по трем аккам не получается?

Больше 5 карт добавить в Мастерпасс низзя.
Пробуйте добавить через другой функционал: Мастерпасс, ИзиПей, ОККО, КЛО, Вог.

В изи пей и фора добавлено по 2 карты,в Сильпо не отображаются и не добавляются.
Не хочет у меня Сильпо синхронизации с мастерпасс
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 22:12

  novichok написав:
  Amethyst написав:
  novichok написав:Попробуйте, пожалуйста, добавить карту оплаты (мастерпасс) в приложении Сильпо, только у меня по трем аккам не получается?

Больше 5 карт добавить в Мастерпасс низзя.
Пробуйте добавить через другой функционал: Мастерпасс, ИзиПей, ОККО, КЛО, Вог.

В изи пей и фора добавлено по 2 карты,в Сильпо не отображаются и не добавляются.
Не хочет у меня Сильпо синхронизации с мастерпасс

Переставлять с приложение с очисткой памяти или хотя бы чистить память пробовали, как я советовал утром? У меня только после этого правильные карты стали от отображаться.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 22:12

  novichok написав:
  Amethyst написав:
  novichok написав:Попробуйте, пожалуйста, добавить карту оплаты (мастерпасс) в приложении Сильпо, только у меня по трем аккам не получается?

Больше 5 карт добавить в Мастерпасс низзя.
Пробуйте добавить через другой функционал: Мастерпасс, ИзиПей, ОККО, КЛО, Вог.

В изи пей и фора добавлено по 2 карты,в Сильпо не отображаются и не добавляются.
Не хочет у меня Сильпо синхронизации с мастерпасс

Мастерпас-гаманець связали с учёткой сильпо?
Вкладчик1234
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