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Банк Власний Рахунок
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 22:08
Amethyst написав: novichok написав:
Попробуйте, пожалуйста, добавить карту оплаты (мастерпасс) в приложении Сильпо, только у меня по трем аккам не получается?
Больше 5 карт добавить в Мастерпасс низзя.
Пробуйте добавить через другой функционал: Мастерпасс, ИзиПей, ОККО, КЛО, Вог.
В изи пей и фора добавлено по 2 карты,в Сильпо не отображаются и не добавляются.
Не хочет у меня Сильпо синхронизации с мастерпасс
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novichok
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 22:12
novichok написав: Amethyst написав: novichok написав:
Попробуйте, пожалуйста, добавить карту оплаты (мастерпасс) в приложении Сильпо, только у меня по трем аккам не получается?
Больше 5 карт добавить в Мастерпасс низзя.
Пробуйте добавить через другой функционал: Мастерпасс, ИзиПей, ОККО, КЛО, Вог.
В изи пей и фора добавлено по 2 карты,в Сильпо не отображаются и не добавляются.
Не хочет у меня Сильпо синхронизации с мастерпасс
Переставлять с приложение с очисткой памяти или хотя бы чистить память пробовали, как я советовал утром? У меня только после этого правильные карты стали от отображаться.
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 22:12
novichok написав: Amethyst написав: novichok написав:
Попробуйте, пожалуйста, добавить карту оплаты (мастерпасс) в приложении Сильпо, только у меня по трем аккам не получается?
Больше 5 карт добавить в Мастерпасс низзя.
Пробуйте добавить через другой функционал: Мастерпасс, ИзиПей, ОККО, КЛО, Вог.
В изи пей и фора добавлено по 2 карты,в Сильпо не отображаются и не добавляются.
Не хочет у меня Сильпо синхронизации с мастерпасс
Мастерпас-гаманець связали с учёткой сильпо?
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 22:59
ingtrans написав:
Переставлять с приложение с очисткой памяти или хотя бы чистить память пробовали, как я советовал утром? У меня только после этого правильные карты стали от отображаться.
Переставлял, чистил, раньше помогало сегодня по нулям.
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novichok
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 23:01
Вкладчик1234 написав:
Мастерпас-гаманець связали с учёткой сильпо?
конечно. две кредитки в мастерпассе Сильпо работают. Хотел добавить дебетку для 2000 балов, фиг вам, не добавляется.
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 23:16
novichok написав: Вкладчик1234 написав:
Мастерпас-гаманець связали с учёткой сильпо?
конечно. две кредитки в мастерпассе Сильпо работают. Хотел добавить дебетку для 2000 балов, фиг вам, не добавляется.
Эта карта ранее не добавлялась в другой мастерпас?
А вообще - попробуйте добавить через приложение БВР, оно как-то лучше с этим работает, и карты в сильпо подтягиваются (подтягивались пару дней назад)
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 23:59
Вкладчик1234 написав: novichok написав: Вкладчик1234 написав:
Мастерпас-гаманець связали с учёткой сильпо?
конечно. две кредитки в мастерпассе Сильпо работают. Хотел добавить дебетку для 2000 балов, фиг вам, не добавляется.
Эта карта ранее не добавлялась в другой мастерпас?
А вообще - попробуйте добавить через приложение БВР, оно как-то лучше с этим работает, и карты в сильпо подтягиваются (подтягивались пару дней назад)
В БВР все карты мастерпасса видны,в приложении Сильпо они тупо не отображаются.При входе в меню платежных карт в верхней части экрана бегает бесконечная оранжевая линия
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Додано: Суб 13 лис, 2021 00:01
Со слов горячки Сильпо я не один такой,обещались порешать в течении 3х дней.
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