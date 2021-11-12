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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6789

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Банк Власний Рахунок 2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
40%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
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Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 22:08

  Amethyst написав:
  novichok написав:Попробуйте, пожалуйста, добавить карту оплаты (мастерпасс) в приложении Сильпо, только у меня по трем аккам не получается?

Больше 5 карт добавить в Мастерпасс низзя.
Пробуйте добавить через другой функционал: Мастерпасс, ИзиПей, ОККО, КЛО, Вог.

В изи пей и фора добавлено по 2 карты,в Сильпо не отображаются и не добавляются.
Не хочет у меня Сильпо синхронизации с мастерпасс
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 22:12

  novichok написав:
  Amethyst написав:
  novichok написав:Попробуйте, пожалуйста, добавить карту оплаты (мастерпасс) в приложении Сильпо, только у меня по трем аккам не получается?

Больше 5 карт добавить в Мастерпасс низзя.
Пробуйте добавить через другой функционал: Мастерпасс, ИзиПей, ОККО, КЛО, Вог.

В изи пей и фора добавлено по 2 карты,в Сильпо не отображаются и не добавляются.
Не хочет у меня Сильпо синхронизации с мастерпасс

Переставлять с приложение с очисткой памяти или хотя бы чистить память пробовали, как я советовал утром? У меня только после этого правильные карты стали от отображаться.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 22:12

  novichok написав:
  Amethyst написав:
  novichok написав:Попробуйте, пожалуйста, добавить карту оплаты (мастерпасс) в приложении Сильпо, только у меня по трем аккам не получается?

Больше 5 карт добавить в Мастерпасс низзя.
Пробуйте добавить через другой функционал: Мастерпасс, ИзиПей, ОККО, КЛО, Вог.

В изи пей и фора добавлено по 2 карты,в Сильпо не отображаются и не добавляются.
Не хочет у меня Сильпо синхронизации с мастерпасс

Мастерпас-гаманець связали с учёткой сильпо?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 22:59

  ingtrans написав:Переставлять с приложение с очисткой памяти или хотя бы чистить память пробовали, как я советовал утром? У меня только после этого правильные карты стали от отображаться.

Переставлял, чистил, раньше помогало сегодня по нулям.
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 23:01

  Вкладчик1234 написав:Мастерпас-гаманець связали с учёткой сильпо?

конечно. две кредитки в мастерпассе Сильпо работают. Хотел добавить дебетку для 2000 балов, фиг вам, не добавляется.
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 23:16

  novichok написав:
  Вкладчик1234 написав:Мастерпас-гаманець связали с учёткой сильпо?

конечно. две кредитки в мастерпассе Сильпо работают. Хотел добавить дебетку для 2000 балов, фиг вам, не добавляется.

Эта карта ранее не добавлялась в другой мастерпас?
А вообще - попробуйте добавить через приложение БВР, оно как-то лучше с этим работает, и карты в сильпо подтягиваются (подтягивались пару дней назад)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 23:59

  Вкладчик1234 написав:
  novichok написав:
  Вкладчик1234 написав:Мастерпас-гаманець связали с учёткой сильпо?

конечно. две кредитки в мастерпассе Сильпо работают. Хотел добавить дебетку для 2000 балов, фиг вам, не добавляется.

Эта карта ранее не добавлялась в другой мастерпас?
А вообще - попробуйте добавить через приложение БВР, оно как-то лучше с этим работает, и карты в сильпо подтягиваются (подтягивались пару дней назад)

В БВР все карты мастерпасса видны,в приложении Сильпо они тупо не отображаются.При входе в меню платежных карт в верхней части экрана бегает бесконечная оранжевая линия :(
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 00:01

Со слов горячки Сильпо я не один такой,обещались порешать в течении 3х дней.
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 00:54

  novichok написав:
  Вкладчик1234 написав:Мастерпас-гаманець связали с учёткой сильпо?

конечно. две кредитки в мастерпассе Сильпо работают. Хотел добавить дебетку для 2000 балов, фиг вам, не добавляется.

Если вы об акции 2000 баллов за снятие налички, то там приложением платить не нужно. На кассе сканируете кьюар код из приложения, потом просто берёте свою карту (должна быть Мастеркард) и прикладываете к терминалу на кассе, оплачиваете товар и снимаете наличку одновременно и вам начислят 2000 баллов.
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