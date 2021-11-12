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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 лис, 2021 10:29
Oktawa написав: novichok написав: Вкладчик1234 написав:
Мастерпас-гаманець связали с учёткой сильпо?
конечно. две кредитки в мастерпассе Сильпо работают. Хотел добавить дебетку для 2000 балов, фиг вам, не добавляется.
Если вы об акции 2000 баллов за снятие налички, то там приложением платить не нужно. На кассе сканируете кьюар код из приложения, потом просто берёте свою карту (должна быть Мастеркард) и прикладываете к терминалу на кассе, оплачиваете товар и снимаете наличку одновременно и вам начислят 2000 баллов.
То есть оплата и снятие должны в одном чеке отразится?
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Додано: Суб 13 лис, 2021 12:40
посетитель Чека два: один на купленный товар, второй на снятие налички (в чеке указано: готівка на касі). А банк провел одной транзакцией (продукты и супермаркеты) Но я платила картой Форварда, другой банк это может классифицировать по-другому, например как перевод или снятие наличных в банкомате.
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