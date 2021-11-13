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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78910

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
40%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 10:29

  Oktawa написав:
  novichok написав:
  Вкладчик1234 написав:Мастерпас-гаманець связали с учёткой сильпо?

конечно. две кредитки в мастерпассе Сильпо работают. Хотел добавить дебетку для 2000 балов, фиг вам, не добавляется.

Если вы об акции 2000 баллов за снятие налички, то там приложением платить не нужно. На кассе сканируете кьюар код из приложения, потом просто берёте свою карту (должна быть Мастеркард) и прикладываете к терминалу на кассе, оплачиваете товар и снимаете наличку одновременно и вам начислят 2000 баллов.

То есть оплата и снятие должны в одном чеке отразится?
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 12:40

посетитель Чека два: один на купленный товар, второй на снятие налички (в чеке указано: готівка на касі). А банк провел одной транзакцией (продукты и супермаркеты) Но я платила картой Форварда, другой банк это может классифицировать по-другому, например как перевод или снятие наличных в банкомате.
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 16:42

  посетитель написав:То есть оплата и снятие должны в одном чеке отразится?


приличные дают два, с разными mcc
за сильпо не скажу, Варус и Фора и Окко кажется - так
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 09:15

  Oktawa написав:посетитель Чека два: один на купленный товар, второй на снятие налички (в чеке указано: готівка на касі). А банк провел одной транзакцией (продукты и супермаркеты) Но я платила картой Форварда, другой банк это может классифицировать по-другому, например как перевод или снятие наличных в банкомате.

Слушайте, а сколько можно налички за раз снять таким образом? Это ж находка!
Снимать наличку, да еще и бонусы начисляют.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 09:19

  Искатель написав:
  Oktawa написав:посетитель Чека два: один на купленный товар, второй на снятие налички (в чеке указано: готівка на касі). А банк провел одной транзакцией (продукты и супермаркеты) Но я платила картой Форварда, другой банк это может классифицировать по-другому, например как перевод или снятие наличных в банкомате.

Слушайте, а сколько можно налички за раз снять таким образом? Это ж находка!
Снимать наличку, да еще и бонусы начисляют.

500грн
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 09:47

  Искатель написав:Это ж находка!
Снимать наличку, да еще и бонусы начисляют.

Ага, аж целых 20 грн, единоразово.
Супер-находка, мега-схема )))
mustbe
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