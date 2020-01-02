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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891011

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
40%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 09:55

А здесь категории кешбека всегда 2-го числа приходят?
И еще не могу понять. Может кто растолкует. При добавлении карты в кошелек Гугл Пей код подтверждения приходил в приложение Пумбы. При этом карта добавилась.
Это нормально?
slktym007
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 13:10

  slktym007 написав:При добавлении карты в кошелек Гугл Пей код подтверждения приходил в приложение Пумбы. При этом карта добавилась.
Это нормально?

Нет, это явно не нормально, и, вообще говоря, вызывает сильные сомнения :-)
Проверьте на всякий случай, что вы сделали именно то, что хотели сделать.
M-Audio
 
Повідомлень: 2473
З нами з: 23.03.11
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  #<1 ... 891011
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