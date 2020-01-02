А здесь категории кешбека всегда 2-го числа приходят?
И еще не могу понять. Может кто растолкует. При добавлении карты в кошелек Гугл Пей код подтверждения приходил в приложение Пумбы. При этом карта добавилась.
Это нормально?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 лис, 2021 09:55
А здесь категории кешбека всегда 2-го числа приходят?
И еще не могу понять. Может кто растолкует. При добавлении карты в кошелек Гугл Пей код подтверждения приходил в приложение Пумбы. При этом карта добавилась.
Это нормально?
Додано: Вів 16 лис, 2021 13:10
|