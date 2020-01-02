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Банк Власний Рахунок
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Додано: Вів 16 лис, 2021 09:55
А здесь категории кешбека всегда 2-го числа приходят?
И еще не могу понять. Может кто растолкует. При добавлении карты в кошелек Гугл Пей код подтверждения приходил в приложение Пумбы. При этом карта добавилась.
Это нормально?
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slktym007
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Додано: Вів 16 лис, 2021 13:10
slktym007 написав:
При добавлении карты в кошелек Гугл Пей код подтверждения приходил в приложение Пумбы. При этом карта добавилась.
Это нормально?
Нет, это явно не нормально, и, вообще говоря, вызывает сильные сомнения
Проверьте на всякий случай, что вы сделали именно то, что хотели сделать.
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M-Audio
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Додано: Вів 16 лис, 2021 14:28
M-Audio написав: slktym007 написав:
При добавлении карты в кошелек Гугл Пей код подтверждения приходил в приложение Пумбы. При этом карта добавилась.
Это нормально?
Нет, это явно не нормально, и, вообще говоря, вызывает сильные сомнения
Проверьте на всякий случай, что вы сделали именно то, что хотели сделать.
Вот для меня это тоже было очень странно. Но факт в том, что все работает нормально. Хотя обьяснить для себя я это никак не могу.
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slktym007
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Додано: Вів 16 лис, 2021 14:40
slktym007 написав:
Хотя обьяснить для себя я это никак не могу
Это глюк ОпСоСа
Они часто криво воспринимают предустановленные номера для рассылок (типа 1060).
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Amethyst
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Додано: Вів 16 лис, 2021 14:42
Amethyst написав:
Это глюк ОпСоСа
Push?
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ingtrans
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Додано: Вів 16 лис, 2021 14:53
Amethyst написав: ingtrans написав: Amethyst написав:
Это глюк ОпСоСа
Push?
Хм. Я думал там речь про СМСку
Ну там "подтверждения приходил в приложение Пумбы", что я воспринимаю как push.
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ingtrans
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Додано: Вів 16 лис, 2021 15:10
ingtrans написав: Amethyst написав: ingtrans написав:
Push?
Хм. Я думал там речь про СМСку
Ну там "подтверждения приходил в приложение Пумбы", что я воспринимаю как push.
Нуна таки уточнить. Потому как сам значок Пумбы в верхней стоке многие воспринимают как месагу через ИБ, а она может быть именной СМСкой. Эт раз )
А во 2-х, мож при добавлении карты прошел лукап на инициализацию кошеля? В этом случае проверяется любая карта в кошеле
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Amethyst
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Додано: Вів 16 лис, 2021 15:18
Певно, саме так і вийшло, бо я коли активував МастерПас у застосунку БВР, отримав ПУШ у застосунок Форварду, картка якого вже була у гаманці.
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kreuz
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Додано: Вів 16 лис, 2021 15:21
kreuz написав:
Певно, саме так і вийшло, бо я коли активував МастерПас у застосунку БВР, отримав ПУШ у застосунок Форварду, картка якого вже була у гаманці.
Ну masterpass так и работает, а с GPay я совсем не уверен.
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ingtrans
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