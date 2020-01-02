RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891011

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
40%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 09:55

А здесь категории кешбека всегда 2-го числа приходят?
И еще не могу понять. Может кто растолкует. При добавлении карты в кошелек Гугл Пей код подтверждения приходил в приложение Пумбы. При этом карта добавилась.
Это нормально?
slktym007
 
Повідомлень: 73
З нами з: 13.02.20
Подякував: 74 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 13:10

  slktym007 написав:При добавлении карты в кошелек Гугл Пей код подтверждения приходил в приложение Пумбы. При этом карта добавилась.
Это нормально?

Нет, это явно не нормально, и, вообще говоря, вызывает сильные сомнения :-)
Проверьте на всякий случай, что вы сделали именно то, что хотели сделать.
M-Audio
 
Повідомлень: 2473
З нами з: 23.03.11
Подякував: 463 раз.
Подякували: 368 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 14:28

  M-Audio написав:
  slktym007 написав:При добавлении карты в кошелек Гугл Пей код подтверждения приходил в приложение Пумбы. При этом карта добавилась.
Это нормально?

Нет, это явно не нормально, и, вообще говоря, вызывает сильные сомнения :-)
Проверьте на всякий случай, что вы сделали именно то, что хотели сделать.

Вот для меня это тоже было очень странно. Но факт в том, что все работает нормально. Хотя обьяснить для себя я это никак не могу.
slktym007
 
Повідомлень: 73
З нами з: 13.02.20
Подякував: 74 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 14:40

Re: Банк Власний Рахунок

  slktym007 написав:Хотя обьяснить для себя я это никак не могу

Это глюк ОпСоСа :)
Они часто криво воспринимают предустановленные номера для рассылок (типа 1060).
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1266
З нами з: 05.05.21
Подякував: 78 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 14:42

Re: Банк Власний Рахунок

  Amethyst написав:Это глюк ОпСоСа

Push?
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3194
З нами з: 31.07.19
Подякував: 93 раз.
Подякували: 458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 14:44

  ingtrans написав:
  Amethyst написав:Это глюк ОпСоСа

Push?

Хм. Я думал там речь про СМСку :(
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1266
З нами з: 05.05.21
Подякував: 78 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 14:53

  Amethyst написав:
  ingtrans написав:
  Amethyst написав:Это глюк ОпСоСа

Push?

Хм. Я думал там речь про СМСку :(

Ну там "подтверждения приходил в приложение Пумбы", что я воспринимаю как push.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3194
З нами з: 31.07.19
Подякував: 93 раз.
Подякували: 458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 15:10

  ingtrans написав:
  Amethyst написав:
  ingtrans написав:Push?

Хм. Я думал там речь про СМСку :(

Ну там "подтверждения приходил в приложение Пумбы", что я воспринимаю как push.

Нуна таки уточнить. Потому как сам значок Пумбы в верхней стоке многие воспринимают как месагу через ИБ, а она может быть именной СМСкой. Эт раз )
А во 2-х, мож при добавлении карты прошел лукап на инициализацию кошеля? В этом случае проверяется любая карта в кошеле
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1266
З нами з: 05.05.21
Подякував: 78 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 15:18

Re: Банк Власний Рахунок

Певно, саме так і вийшло, бо я коли активував МастерПас у застосунку БВР, отримав ПУШ у застосунок Форварду, картка якого вже була у гаманці.
kreuz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3272
З нами з: 10.12.07
Подякував: 171 раз.
Подякували: 254 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 15:21

  kreuz написав:Певно, саме так і вийшло, бо я коли активував МастерПас у застосунку БВР, отримав ПУШ у застосунок Форварду, картка якого вже була у гаманці.

Ну masterpass так и работает, а с GPay я совсем не уверен.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3194
З нами з: 31.07.19
Подякував: 93 раз.
Подякували: 458 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 891011
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: arkavs, ingtrans і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 5014, 5015, 5016
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
50157 7027365
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 лис, 2021 15:28
kreuz
Банк Альянс 1 ... 138, 139, 140
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
1390 291489
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 лис, 2021 14:35
Amethyst
Идея Банк 1 ... 254, 255, 256
clientage » Чет 02 січ, 2020 00:52
2558 51263
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 лис, 2021 13:22
ramzes4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.