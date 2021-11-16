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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 лис, 2021 16:25
Amethyst написав:
Нуна таки уточнить
Да. Пуш. В уведомлениях Пумбы есть такое когда добавлял.
Интересно еще почему Одесса? Я из Киева
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slktym007
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Додано: Вів 16 лис, 2021 17:29
slktym007 а это было добавление карты таки в ГПэй или МастерПасс или где?
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Amethyst
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Додано: Вів 16 лис, 2021 17:45
Amethyst
в ГПей
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slktym007
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Додано: Вів 16 лис, 2021 18:02
slktym007 написав:Amethyst
в ГПей
Капеец.
А чей процессинг у Востока? Я думал, шо УПЦ.
Или БВР отдельно на Радиусе сидит?
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Додано: Сер 17 лис, 2021 00:16
Amethyst написав:
А чей процессинг у Востока? Я думал, шо УПЦ
Да, УПЦ
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mustbe
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Додано: Сер 17 лис, 2021 11:50
Что-то приложение прилягло.
UPD: Уже очнулось
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Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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