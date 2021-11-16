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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9101112

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
40%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 16:25

  Amethyst написав:Нуна таки уточнить

Да. Пуш. В уведомлениях Пумбы есть такое когда добавлял.
Интересно еще почему Одесса? Я из Киева
Зображення
slktym007
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 17:29

slktym007 а это было добавление карты таки в ГПэй или МастерПасс или где?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 17:45

Amethyst
в ГПей
slktym007
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 18:02

  slktym007 написав:Amethyst
в ГПей

Капеец.
А чей процессинг у Востока? Я думал, шо УПЦ.
Или БВР отдельно на Радиусе сидит? :shock:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 00:16

  Amethyst написав:А чей процессинг у Востока? Я думал, шо УПЦ

Да, УПЦ
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 11:50

Что-то приложение прилягло.
UPD: Уже очнулось
Вкладчик1234
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