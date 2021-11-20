Да. Пуш. В уведомлениях Пумбы есть такое когда добавлял.
Интересно еще почему Одесса? Я из Киева
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Додано: Вів 16 лис, 2021 16:25
Додано: Вів 16 лис, 2021 17:29
slktym007 а это было добавление карты таки в ГПэй или МастерПасс или где?
Додано: Вів 16 лис, 2021 18:02
Додано: Сер 17 лис, 2021 15:19
Re: Банк Власний Рахунок
Приз за самый отбитый антифрод переходит от мони к бобру.
Решил я сделать карту БВР отцу, а т.к. смартфоны он не признаёт, естественно регистрировать пришлось на моём. Вернул приложение в исходное состояние, ввёл его телефон пришла смс из 6 цифр, ввёл в поле. Выскочила надпись этот номер заблокирован, думаю фигня какая-то. Он же даже не начал регистрацию.
Ладно опять возвращаю приложение в исходное состояние ввожу свой номер телефона. Выскакивает надпись, что мой номер и моё устройство заблокировано.
Что? Звоню в поддержку, объясняю ситуацию кура берёт минут пять на консультацию. И выдаёт примерно следующее, приложение привязано к смартфону, поэтому когда я ввёл не свой телефон то заблокировали два номера и мой самсунг. Не приложение заблокировали, а возможность пользоваться им на моём телефоне. Бред какой-то. Я ей говорю, а если я захочу поменять телефон и свой отдам жене, она тоже не сможет пользоваться своим приложением, потому что к этому привязан мой аккаунт, я что должен быть рабом своего телефона. Вобщем уже пару часов жду пока они там всё это дело разблокируют.
П.С. Месяца три назад жене так карту делал. Такого маразма не было.
Додано: Суб 20 лис, 2021 21:42
Re: Банк Власний Рахунок
Комусь вдавалося збільшити кредитний ліміт після отримання картки? Подаю запит, і банк відмовляє. Тут є можливість дізнатися курс конвертації при покупці в іноземній валюті до покупки?
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