Додано: Сер 17 лис, 2021 15:19

Приз за самый отбитый антифрод переходит от мони к бобру.

Решил я сделать карту БВР отцу, а т.к. смартфоны он не признаёт, естественно регистрировать пришлось на моём. Вернул приложение в исходное состояние, ввёл его телефон пришла смс из 6 цифр, ввёл в поле. Выскочила надпись этот номер заблокирован, думаю фигня какая-то. Он же даже не начал регистрацию.

Ладно опять возвращаю приложение в исходное состояние ввожу свой номер телефона. Выскакивает надпись, что мой номер и моё устройство заблокировано.

Что? Звоню в поддержку, объясняю ситуацию кура берёт минут пять на консультацию. И выдаёт примерно следующее, приложение привязано к смартфону, поэтому когда я ввёл не свой телефон то заблокировали два номера и мой самсунг. Не приложение заблокировали, а возможность пользоваться им на моём телефоне. Бред какой-то. Я ей говорю, а если я захочу поменять телефон и свой отдам жене, она тоже не сможет пользоваться своим приложением, потому что к этому привязан мой аккаунт, я что должен быть рабом своего телефона. Вобщем уже пару часов жду пока они там всё это дело разблокируют.

П.С. Месяца три назад жене так карту делал. Такого маразма не было.