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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9101112

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Банк Власний Рахунок 2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
40%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 16:25

  Amethyst написав:Нуна таки уточнить

Да. Пуш. В уведомлениях Пумбы есть такое когда добавлял.
Интересно еще почему Одесса? Я из Киева
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slktym007
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 17:29

slktym007 а это было добавление карты таки в ГПэй или МастерПасс или где?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 17:45

Amethyst
в ГПей
slktym007
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 18:02

  slktym007 написав:Amethyst
в ГПей

Капеец.
А чей процессинг у Востока? Я думал, шо УПЦ.
Или БВР отдельно на Радиусе сидит? :shock:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 00:16

  Amethyst написав:А чей процессинг у Востока? Я думал, шо УПЦ

Да, УПЦ
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 11:50

Что-то приложение прилягло.
UPD: Уже очнулось
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 15:19

Re: Банк Власний Рахунок

Приз за самый отбитый антифрод переходит от мони к бобру.
Решил я сделать карту БВР отцу, а т.к. смартфоны он не признаёт, естественно регистрировать пришлось на моём. Вернул приложение в исходное состояние, ввёл его телефон пришла смс из 6 цифр, ввёл в поле. Выскочила надпись этот номер заблокирован, думаю фигня какая-то. Он же даже не начал регистрацию.
Ладно опять возвращаю приложение в исходное состояние ввожу свой номер телефона. Выскакивает надпись, что мой номер и моё устройство заблокировано.
Что? Звоню в поддержку, объясняю ситуацию кура берёт минут пять на консультацию. И выдаёт примерно следующее, приложение привязано к смартфону, поэтому когда я ввёл не свой телефон то заблокировали два номера и мой самсунг. Не приложение заблокировали, а возможность пользоваться им на моём телефоне. Бред какой-то. Я ей говорю, а если я захочу поменять телефон и свой отдам жене, она тоже не сможет пользоваться своим приложением, потому что к этому привязан мой аккаунт, я что должен быть рабом своего телефона. Вобщем уже пару часов жду пока они там всё это дело разблокируют.
П.С. Месяца три назад жене так карту делал. Такого маразма не было.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 21:42

Re: Банк Власний Рахунок

Комусь вдавалося збільшити кредитний ліміт після отримання картки? Подаю запит, і банк відмовляє. Тут є можливість дізнатися курс конвертації при покупці в іноземній валюті до покупки?
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 22:12

Re: Банк Власний Рахунок

  Пансер написав:Тут є можливість дізнатися курс конвертації при покупці в іноземній валюті до покупки?

думаю на Востоке нуна смотреть
https://bankvostok.com.ua/private
скролите, справа внизу
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Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 06:59

  Пансер написав:Комусь вдавалося збільшити кредитний ліміт після отримання картки? Подаю запит, і банк відмовляє. Тут є можливість дізнатися курс конвертації при покупці в іноземній валюті до покупки?

Первым делом, когда разобрался что к чему, отключил кредитный лимит (дали 10к, хоть я и не просил). А зачем он Вам? Вы Назбиратусом не пользуетесь? ИМХО, самая полезная опция тут.
Искатель
 
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