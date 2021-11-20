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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10111213

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Банк Власний Рахунок 2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
40%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 11:09

Re: Банк Власний Рахунок

А яка наразі вартість фізичної БВРки, 50 грн безповоротно?

Чи вірно зрозумів алгоритм заходу?
1) Встановити застосунок БВР.
2) Придбати фізичну картку.
3) Прив'язати її до застосунку.
Доки треба фоткати до чи після прив'язки картки?
kreuz
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 11:10

  kreuz написав:А яка наразі вартість фізичної БВРки, 50 грн безповоротно?

Чи вірно зрозумів алгоритм заходу?
1) Встановити застосунок БВР.
2) Придбати фізичну картку.
3) Прив'язати її до застосунку.
Доки треба фоткати до чи після прив'язки картки?

Установить апликуху и следовать её инструкциям.
Карту нашару получить в ближайшем Джастине.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 11:24

  Amethyst написав:
  kreuz написав:А яка наразі вартість фізичної БВРки, 50 грн безповоротно?

Чи вірно зрозумів алгоритм заходу?
1) Встановити застосунок БВР.
2) Придбати фізичну картку.
3) Прив'язати її до застосунку.
Доки треба фоткати до чи після прив'язки картки?

Установить апликуху и следовать её инструкциям.
Карту нашару получить в ближайшем Джастине.

Немає Джастіну в місті, тому й цікавить алгоритм входу саме через касу Сільпо.
kreuz
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 11:56

Re: Банк Власний Рахунок

  kreuz написав:Немає Джастіну в місті

Привіт, Власнику!
Це - мій мобільний додаток. Хочеш більше балів на Влаcний Рахунок?
1 Завантаж Банк Власний Рахунок
2 Заповни анкету та надай документи
3 Отримай віртуальну картку та користуйся одразу! Захищай панд 🌱🐼🌿
4 Потрібен пластик? Візьми на касі в “Сільпо” ....
https://bvr.ua/?utm_source=bankvostok&u ... t=card_bvr
:lol: :lol:
Amethyst
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