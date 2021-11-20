А яка наразі вартість фізичної БВРки, 50 грн безповоротно?
Чи вірно зрозумів алгоритм заходу?
1) Встановити застосунок БВР.
2) Придбати фізичну картку.
3) Прив'язати її до застосунку.
Доки треба фоткати до чи після прив'язки картки?
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Додано: Нед 21 лис, 2021 11:09
Re: Банк Власний Рахунок
А яка наразі вартість фізичної БВРки, 50 грн безповоротно?
Чи вірно зрозумів алгоритм заходу?
1) Встановити застосунок БВР.
2) Придбати фізичну картку.
3) Прив'язати її до застосунку.
Доки треба фоткати до чи після прив'язки картки?
Додано: Нед 21 лис, 2021 11:10
Установить апликуху и следовать её инструкциям.
Карту нашару получить в ближайшем Джастине.
Додано: Нед 21 лис, 2021 11:24
Немає Джастіну в місті, тому й цікавить алгоритм входу саме через касу Сільпо.
Додано: Нед 21 лис, 2021 11:56
Re: Банк Власний Рахунок
Привіт, Власнику!
Це - мій мобільний додаток. Хочеш більше балів на Влаcний Рахунок?
1 Завантаж Банк Власний Рахунок
2 Заповни анкету та надай документи
3 Отримай віртуальну картку та користуйся одразу! Захищай панд 🌱🐼🌿
4 Потрібен пластик? Візьми на касі в “Сільпо” ....
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