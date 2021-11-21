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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Власний Рахунок 2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
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2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
40%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 06:59

  Пансер написав:Комусь вдавалося збільшити кредитний ліміт після отримання картки? Подаю запит, і банк відмовляє. Тут є можливість дізнатися курс конвертації при покупці в іноземній валюті до покупки?

Первым делом, когда разобрался что к чему, отключил кредитный лимит (дали 10к, хоть я и не просил). А зачем он Вам? Вы Назбиратусом не пользуетесь? ИМХО, самая полезная опция тут.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 11:09

Re: Банк Власний Рахунок

А яка наразі вартість фізичної БВРки, 50 грн безповоротно?

Чи вірно зрозумів алгоритм заходу?
1) Встановити застосунок БВР.
2) Придбати фізичну картку.
3) Прив'язати її до застосунку.
Доки треба фоткати до чи після прив'язки картки?
kreuz
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 11:10

  kreuz написав:А яка наразі вартість фізичної БВРки, 50 грн безповоротно?

Чи вірно зрозумів алгоритм заходу?
1) Встановити застосунок БВР.
2) Придбати фізичну картку.
3) Прив'язати її до застосунку.
Доки треба фоткати до чи після прив'язки картки?

Установить апликуху и следовать её инструкциям.
Карту нашару получить в ближайшем Джастине.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 11:24

  Amethyst написав:
  kreuz написав:А яка наразі вартість фізичної БВРки, 50 грн безповоротно?

Чи вірно зрозумів алгоритм заходу?
1) Встановити застосунок БВР.
2) Придбати фізичну картку.
3) Прив'язати її до застосунку.
Доки треба фоткати до чи після прив'язки картки?

Установить апликуху и следовать её инструкциям.
Карту нашару получить в ближайшем Джастине.

Немає Джастіну в місті, тому й цікавить алгоритм входу саме через касу Сільпо.
kreuz
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 11:56

Re: Банк Власний Рахунок

  kreuz написав:Немає Джастіну в місті

Привіт, Власнику!
Це - мій мобільний додаток. Хочеш більше балів на Влаcний Рахунок?
1 Завантаж Банк Власний Рахунок
2 Заповни анкету та надай документи
3 Отримай віртуальну картку та користуйся одразу! Захищай панд 🌱🐼🌿
4 Потрібен пластик? Візьми на касі в “Сільпо” ....
https://bvr.ua/?utm_source=bankvostok&u ... t=card_bvr
:lol: :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 12:27

Re: Банк Власний Рахунок

  Искатель написав:А зачем он Вам?

В мене ліміт 10000. Використав для покупок за кордоном, на кешбечні категорії, так як зараз не хотів витрачати валюту. Назбиратусом не користуюся, поки Форварда вистачає.
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 09:21

  Пансер написав:
  Искатель написав:А зачем он Вам?

В мене ліміт 10000. Використав для покупок за кордоном, на кешбечні категорії, так як зараз не хотів витрачати валюту. Назбиратусом не користуюся, поки Форварда вистачає.

Комисси за конвертацию при расчете за границей нет у них? Курс нормальный?
Stargazer212
 
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