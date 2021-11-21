Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 лис, 2021 06:59
Пансер написав:
Комусь вдавалося збільшити кредитний ліміт після отримання картки? Подаю запит, і банк відмовляє. Тут є можливість дізнатися курс конвертації при покупці в іноземній валюті до покупки?
Первым делом, когда разобрался что к чему, отключил кредитный лимит (дали 10к, хоть я и не просил). А зачем он Вам? Вы Назбиратусом не пользуетесь? ИМХО, самая полезная опция тут.
Искатель
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Додано: Нед 21 лис, 2021 11:09
А яка наразі вартість фізичної БВРки, 50 грн безповоротно?
Чи вірно зрозумів алгоритм заходу? 1) Встановити застосунок БВР. 2) Придбати фізичну картку. 3) Прив'язати її до застосунку. Доки треба фоткати до чи після прив'язки картки?
kreuz
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Додано: Нед 21 лис, 2021 11:10
kreuz написав:
А яка наразі вартість фізичної БВРки, 50 грн безповоротно?
Чи вірно зрозумів алгоритм заходу?
1) Встановити застосунок БВР.
2) Придбати фізичну картку.
3) Прив'язати її до застосунку.
Доки треба фоткати до чи після прив'язки картки?
Установить апликуху и следовать её инструкциям.
Карту нашару получить в ближайшем Джастине.
Amethyst
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Додано: Нед 21 лис, 2021 11:24
Amethyst написав: kreuz написав:
А яка наразі вартість фізичної БВРки, 50 грн безповоротно?
Чи вірно зрозумів алгоритм заходу?
1) Встановити застосунок БВР.
2) Придбати фізичну картку.
3) Прив'язати її до застосунку.
Доки треба фоткати до чи після прив'язки картки?
Установить апликуху и следовать её инструкциям.
Карту нашару получить в ближайшем Джастине.
Немає Джастіну в місті, тому й цікавить алгоритм входу саме через касу Сільпо.
kreuz
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Додано: Нед 21 лис, 2021 11:56
kreuz написав:
Немає Джастіну в місті
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Amethyst
Повідомлень: 1299
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Додано: Нед 21 лис, 2021 12:27
Искатель написав:
А зачем он Вам?
В мене ліміт 10000. Використав для покупок за кордоном, на кешбечні категорії, так як зараз не хотів витрачати валюту. Назбиратусом не користуюся, поки Форварда вистачає.
Пансер
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Додано: Пон 22 лис, 2021 09:21
Пансер написав: Искатель написав:
А зачем он Вам?
В мене ліміт 10000. Використав для покупок за кордоном, на кешбечні категорії, так як зараз не хотів витрачати валюту. Назбиратусом не користуюся, поки Форварда вистачає.
Комисси за конвертацию при расчете за границей нет у них? Курс нормальный?
Stargazer212
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