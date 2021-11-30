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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Власний Рахунок 2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
40%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 22:15

  lov2108 написав:
  Chicheva написав:
lov2108 написав:Напевно. Треба фізично пластик випустити? Чи як?



Да, с физическим пластиком назбиратус должен быть активен

Дивно. Але ніде не можу знайти як виготовити фізичний пластик.
Вже жалкую що я встановив цей застосунок.

Пишите в чатик, узнавайте как "идентифицироваться".
Перевыпускать уже вроде тоже умеют (не проверял)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 21:13

Re: Банк Власний Рахунок

  Вкладчик1234 написав:Перевыпускать уже вроде тоже умеют (не проверял)

Только обещают добавить возможность привязать пластик к виртуалке. Пока только гасить и заново получать физическую карту.Так сказали на прошедшей неделе на поддержке.
Citizen_D
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 22:28

  Citizen_D написав:
  Вкладчик1234 написав:Перевыпускать уже вроде тоже умеют (не проверял)

Только обещают добавить возможность привязать пластик к виртуалке. Пока только гасить и заново получать физическую карту.Так сказали на прошедшей неделе на поддержке.

Що саме гасити? В мене щойно оформлена віртуалка. На залишку зеро.
Які мої дії подальші?
Закрити у застосунку віртуалку і ?
Як випустити той іменний пластик?
lov2108
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 23:09

Re: Банк Власний Рахунок

В приложении в истории операций нет неуспешных операций, у всех так?
(Раньше были и можно было быстро МСС узнать)
ВIВ
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 23:20

ВIВ
Это смотря о каких именно операциях речь. Если о торговых (магазины и тп) - то сейчас глянул в приложении, недавней операции почему-то не видать. За август есть:) А вот неуспешные операции переводов р2р есть все до единой.
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 00:23

Прикольна ідея з Adventskalender. Хоч і пропозиції, схоже, будуть лише Сільпошні, але подобається, що мають власний стиль, а не копіпастять з котоферми як решта.
klug
 
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