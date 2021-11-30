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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 лис, 2021 22:15
lov2108 написав: Chicheva написав:
lov2108 написав:Напевно. Треба фізично пластик випустити? Чи як?
Да, с физическим пластиком назбиратус должен быть активен
Дивно. Але ніде не можу знайти як виготовити фізичний пластик.
Вже жалкую що я встановив цей застосунок.
Пишите в чатик, узнавайте как "идентифицироваться".
Перевыпускать уже вроде тоже умеют (не проверял)
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Вкладчик1234
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Додано: Вів 30 лис, 2021 21:13
Вкладчик1234 написав:
Перевыпускать уже вроде тоже умеют (не проверял)
Только обещают добавить возможность привязать пластик к виртуалке. Пока только гасить и заново получать физическую карту.Так сказали на прошедшей неделе на поддержке.
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Citizen_D
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Додано: Вів 30 лис, 2021 22:28
Citizen_D написав: Вкладчик1234 написав:
Перевыпускать уже вроде тоже умеют (не проверял)
Только обещают добавить возможность привязать пластик к виртуалке. Пока только гасить и заново получать физическую карту.Так сказали на прошедшей неделе на поддержке.
Що саме гасити? В мене щойно оформлена віртуалка. На залишку зеро.
Які мої дії подальші?
Закрити у застосунку віртуалку і ?
Як випустити той іменний пластик?
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lov2108
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Додано: Вів 30 лис, 2021 23:09
В приложении в истории операций нет неуспешных операций, у всех так?
(Раньше были и можно было быстро МСС узнать)
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ВIВ
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Додано: Вів 30 лис, 2021 23:20
ВIВ
Это смотря о каких именно операциях речь. Если о торговых (магазины и тп) - то сейчас глянул в приложении, недавней операции почему-то не видать. За август есть:) А вот неуспешные операции переводов р2р есть все до единой.
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Додано: Сер 01 гру, 2021 00:23
Прикольна ідея з Adventskalender. Хоч і пропозиції, схоже, будуть лише Сільпошні, але подобається, що мають власний стиль, а не копіпастять з котоферми як решта.
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klug
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Додано: Сер 01 гру, 2021 09:53
Я правильно понимаю, персональные предложения действуют 30 дней с момента выбора?
Сегодня ничего нового не прислали, в старых срок действия ещё 4 дня ) как раз когда первый раз активировал карту.
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Додано: Сер 01 гру, 2021 10:04
А где увидеть этот Adventskalender ?
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