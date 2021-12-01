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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Власний Рахунок 2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
40%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 12:47

У мене розділ з пропозиціями ще з ночі перестав підтягувати дані. Вже і кеш чистив, і пам'ять...
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 12:52

Re: Банк Власний Рахунок

  klug написав:У мене розділ з пропозиціями ще з ночі перестав підтягувати дані.

ага, глючило, вже ожило. вночі ще додаток оновився
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 13:02

  chipmunk написав:
  klug написав:У мене розділ з пропозиціями ще з ночі перестав підтягувати дані.

ага, глючило, вже ожило. вночі ще додаток оновився

Щойно з маркета переставив - нічого не змінилося. Щоправда, я не дав йому доступ до геолокації, невже без цього не будуть працювати пропозиції?

UPD. Бобер одужав і без дозволів.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 07:44

  lov2108 написав:
  Citizen_D написав:
  Вкладчик1234 написав:Перевыпускать уже вроде тоже умеют (не проверял)

Только обещают добавить возможность привязать пластик к виртуалке. Пока только гасить и заново получать физическую карту.Так сказали на прошедшей неделе на поддержке.

Що саме гасити? В мене щойно оформлена віртуалка. На залишку зеро.
Які мої дії подальші?
Закрити у застосунку віртуалку і ?
Як випустити той іменний пластик?

Карту вывести в ноль и закрывать. После этого открыть уже на физическую с доставкой или купить в сильпо. Но поддержка очень просила так не делать и подождать:(
Citizen_D
 
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