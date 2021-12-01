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Банк Власний Рахунок
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Додано: Сер 01 гру, 2021 12:47
У мене розділ з пропозиціями ще з ночі перестав підтягувати дані. Вже і кеш чистив, і пам'ять...
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klug
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Додано: Сер 01 гру, 2021 12:52
klug написав:
У мене розділ з пропозиціями ще з ночі перестав підтягувати дані.
ага, глючило, вже ожило. вночі ще додаток оновився
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chipmunk
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Додано: Сер 01 гру, 2021 13:02
chipmunk написав: klug написав:
У мене розділ з пропозиціями ще з ночі перестав підтягувати дані.
ага, глючило, вже ожило. вночі ще додаток оновився
Щойно з маркета переставив - нічого не змінилося. Щоправда, я не дав йому доступ до геолокації, невже без цього не будуть працювати пропозиції?
UPD. Бобер одужав і без дозволів.
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klug
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Додано: Чет 02 гру, 2021 07:44
lov2108 написав: Citizen_D написав: Вкладчик1234 написав:
Перевыпускать уже вроде тоже умеют (не проверял)
Только обещают добавить возможность привязать пластик к виртуалке. Пока только гасить и заново получать физическую карту.Так сказали на прошедшей неделе на поддержке.
Що саме гасити? В мене щойно оформлена віртуалка. На залишку зеро.
Які мої дії подальші?
Закрити у застосунку віртуалку і ?
Як випустити той іменний пластик?
Карту вывести в ноль и закрывать. После этого открыть уже на физическую с доставкой или купить в сильпо. Но поддержка очень просила так не делать и подождать:(
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Citizen_D
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Чет 02 гру, 2021 07:47
wtf
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