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Додано: Сер 01 гру, 2021 12:47
У мене розділ з пропозиціями ще з ночі перестав підтягувати дані. Вже і кеш чистив, і пам'ять...
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klug
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Додано: Сер 01 гру, 2021 12:52
klug написав:
У мене розділ з пропозиціями ще з ночі перестав підтягувати дані.
ага, глючило, вже ожило. вночі ще додаток оновився
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chipmunk
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Додано: Сер 01 гру, 2021 13:02
chipmunk написав: klug написав:
У мене розділ з пропозиціями ще з ночі перестав підтягувати дані.
ага, глючило, вже ожило. вночі ще додаток оновився
Щойно з маркета переставив - нічого не змінилося. Щоправда, я не дав йому доступ до геолокації, невже без цього не будуть працювати пропозиції?
UPD. Бобер одужав і без дозволів.
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klug
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Додано: Чет 02 гру, 2021 07:44
lov2108 написав: Citizen_D написав: Вкладчик1234 написав:
Перевыпускать уже вроде тоже умеют (не проверял)
Только обещают добавить возможность привязать пластик к виртуалке. Пока только гасить и заново получать физическую карту.Так сказали на прошедшей неделе на поддержке.
Що саме гасити? В мене щойно оформлена віртуалка. На залишку зеро.
Які мої дії подальші?
Закрити у застосунку віртуалку і ?
Як випустити той іменний пластик?
Карту вывести в ноль и закрывать. После этого открыть уже на физическую с доставкой или купить в сильпо. Но поддержка очень просила так не делать и подождать:(
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Citizen_D
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Додано: Чет 02 гру, 2021 09:24
Прилетели предложения.
Кафе и рестораны х3, животные х2, кино х7, книги х5.
Совсем печально.
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AZP
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Додано: Чет 02 гру, 2021 09:38
AZP написав:
Прилетели предложения.
Кафе и рестораны х3, животные х2, кино х7, книги х5.
Совсем печально.
Интересно. Я думал у них всем одинаковые предложения.
У меня кафе и рестораны х5, транспорт х10, аптеки х3.
В общем учитывая общие тенденции и что здесь за кредитные плюс уже чистыми можно сказать неплохо.
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slktym007
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Додано: Чет 02 гру, 2021 09:54
slktym007 написав:
учитывая общие тенденции и что здесь за кредитные плюс уже чистыми можно сказать неплохо.
В этом отношении да, безусловно. Даже стандартный чистый 1% в конце месяца оборачивается неплохой суммой.
Но лично мне книги и кино уж совсем без надобности. Да и зверя нет
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AZP
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Додано: Чет 02 гру, 2021 13:20
Книги, спорт, салони краси, азк, кіно, таксі... Карта відпочиває
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chipmunk
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Додано: Чет 02 гру, 2021 14:35
Хм... А у мну пустота. "тут будут твои персональные предложения". И все. Последние месяцы все было нормально. А с началом зимы... ;(
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Flamingo
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Додано: Чет 02 гру, 2021 14:39
Ребятки, а есть еще банки кроме БВР, где можно онлайн через Дию зарегаться и сразу пользоваться?
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Alexey_k9
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