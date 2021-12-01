RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 14151617>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
40%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 12:47

У мене розділ з пропозиціями ще з ночі перестав підтягувати дані. Вже і кеш чистив, і пам'ять...
klug
 
Повідомлень: 6382
З нами з: 18.08.14
Подякував: 278 раз.
Подякували: 853 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 12:52

Re: Банк Власний Рахунок

  klug написав:У мене розділ з пропозиціями ще з ночі перестав підтягувати дані.

ага, глючило, вже ожило. вночі ще додаток оновився
chipmunk
 
Повідомлень: 8808
З нами з: 15.04.09
Подякував: 537 раз.
Подякували: 564 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 13:02

  chipmunk написав:
  klug написав:У мене розділ з пропозиціями ще з ночі перестав підтягувати дані.

ага, глючило, вже ожило. вночі ще додаток оновився

Щойно з маркета переставив - нічого не змінилося. Щоправда, я не дав йому доступ до геолокації, невже без цього не будуть працювати пропозиції?

UPD. Бобер одужав і без дозволів.
klug
 
Повідомлень: 6382
З нами з: 18.08.14
Подякував: 278 раз.
Подякували: 853 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 07:44

  lov2108 написав:
  Citizen_D написав:
  Вкладчик1234 написав:Перевыпускать уже вроде тоже умеют (не проверял)

Только обещают добавить возможность привязать пластик к виртуалке. Пока только гасить и заново получать физическую карту.Так сказали на прошедшей неделе на поддержке.

Що саме гасити? В мене щойно оформлена віртуалка. На залишку зеро.
Які мої дії подальші?
Закрити у застосунку віртуалку і ?
Як випустити той іменний пластик?

Карту вывести в ноль и закрывать. После этого открыть уже на физическую с доставкой или купить в сильпо. Но поддержка очень просила так не делать и подождать:(
Citizen_D
 
Повідомлень: 85
З нами з: 14.03.20
Подякував: 57 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 09:24

Re: Банк Власний Рахунок

Прилетели предложения.
Кафе и рестораны х3, животные х2, кино х7, книги х5.
Совсем печально. :cry:
AZP
 
Повідомлень: 12
З нами з: 01.09.21
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 09:38

  AZP написав:Прилетели предложения.
Кафе и рестораны х3, животные х2, кино х7, книги х5.
Совсем печально. :cry:

Интересно. Я думал у них всем одинаковые предложения.
У меня кафе и рестораны х5, транспорт х10, аптеки х3.
В общем учитывая общие тенденции и что здесь за кредитные плюс уже чистыми можно сказать неплохо.
slktym007
 
Повідомлень: 88
З нами з: 13.02.20
Подякував: 92 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 09:54

Re: Банк Власний Рахунок

  slktym007 написав:учитывая общие тенденции и что здесь за кредитные плюс уже чистыми можно сказать неплохо.

В этом отношении да, безусловно. Даже стандартный чистый 1% в конце месяца оборачивается неплохой суммой.
Но лично мне книги и кино уж совсем без надобности. Да и зверя нет :evil:
AZP
 
Повідомлень: 12
З нами з: 01.09.21
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 13:20

Re: Банк Власний Рахунок

Книги, спорт, салони краси, азк, кіно, таксі... Карта відпочиває ;)
chipmunk
 
Повідомлень: 8808
З нами з: 15.04.09
Подякував: 537 раз.
Подякували: 564 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 14:35

Re: Банк Власний Рахунок

Хм... А у мну пустота. "тут будут твои персональные предложения". И все. Последние месяцы все было нормально. А с началом зимы... ;(
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7445
З нами з: 20.03.15
Подякував: 112 раз.
Подякували: 2088 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 14:39

Re: Банк Власний Рахунок

Ребятки, а есть еще банки кроме БВР, где можно онлайн через Дию зарегаться и сразу пользоваться?
Alexey_k9
 
Повідомлень: 156
З нами з: 06.08.15
Подякував: 9 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 14151617>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, ingtrans і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 10109, 10110, 10111
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
101105 13322113
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 гру, 2021 13:41
Alfa_Bank
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 5033, 5034, 5035
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
50343 7082931
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 гру, 2021 12:01
Raymond
А-Банк 1 ... 1963, 1964, 1965
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
19643 3194927
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 гру, 2021 11:14
Amethyst

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (23114)
02.12.2021 15:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.