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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 гру, 2021 14:58
Flamingo написав:
Хм... А у мну пустота. "тут будут твои персональные предложения". И все. Последние месяцы все было нормально. А с началом зимы... ;(
Они ж рассылают не всем одновременно
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Додано: Чет 02 гру, 2021 16:50
Вкладчик1234 написав: Flamingo написав:
Хм... А у мну пустота. "тут будут твои персональные предложения". И все. Последние месяцы все было нормально. А с началом зимы... ;(
Они ж рассылают не всем одновременно
Возможно. Но как то раньше я не видел этой картинки "тут будут ваши персональные...". Ладно выбора нет - ждём-с
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