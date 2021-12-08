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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 15161718

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Банк Власний Рахунок 2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
40%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 20:20

  chipmunk написав:
  Flamingo написав:- мсс 5441,5462

а, ясно. Той же Рошен, у інших банок воно просто Кондитерські


Львивськи круасани - хто зна яки MCC ?
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 20:31

А вот за заказ в Сильпо через интернет повышенные баллы больше не начисляют.
M-Audio
 
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Если карта в минусе - проценты на Назбиратусе начисляются?
mikos
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 21:12

  mikos написав:Если карта в минусе - проценты на Назбиратусе начисляются?

Начисляются
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 21:24

  novichok написав:
  mikos написав:Если карта в минусе - проценты на Назбиратусе начисляются?

Начисляются

Только раньше писали, что для назбиратуса нужна физическая пластиковая карта, а виртуалка не подходит. Теперь сообщение изменилось, и теперь требуют карту без лимита, о физической упоминания нет.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 23:21

  M-Audio написав:
  novichok написав:
  mikos написав:Если карта в минусе - проценты на Назбиратусе начисляются?

Начисляются

Только раньше писали, что для назбиратуса нужна физическая пластиковая карта, а виртуалка не подходит. Теперь сообщение изменилось, и теперь требуют карту без лимита, о физической упоминания нет.

Поддержка говорит это ошибка и по прежнему нужна физическая карта
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 23:32

  mikos написав:Если карта в минусе - проценты на Назбиратусе начисляются?

Так, але система не гнучка і кошти можна виводити лише на картку, а вона у вас в мінусі, тому або "закинув і забув", або використовувати Назбиратус для погашення. Та й не поповниш, коли у грейсі...
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 11:47

Оновився додаток, додали розділення рахунку між друзями. Скопіювали в монобанка)
miltador
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 11:54

  novichok написав:Только раньше писали, что для назбиратуса нужна физическая пластиковая карта, а виртуалка не подходит. Теперь сообщение изменилось, и теперь требуют карту без лимита, о физической упоминания нет.
Поддержка говорит это ошибка и по прежнему нужна физическая карта

Так отож. Скачав додаток і відкрив карту тільки заради Назбиратуса, а тут такий трабл.
Хлопці з "теплої лінії" годують сніданками, що ось ось в наступній версії це виправлять. Жестяка.
Якщо до НР не справлять - закрию цей непотріб.
lov2108
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