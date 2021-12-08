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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 гру, 2021 20:20
chipmunk написав: Flamingo написав:
- мсс 5441,5462
а, ясно. Той же Рошен, у інших банок воно просто Кондитерські
Львивськи круасани - хто зна яки MCC ?
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cohan
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Додано: П'ят 03 гру, 2021 20:31
А вот за заказ в Сильпо через интернет повышенные баллы больше не начисляют.
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M-Audio
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Додано: П'ят 03 гру, 2021 20:50
Если карта в минусе - проценты на Назбиратусе начисляются?
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mikos
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Додано: П'ят 03 гру, 2021 21:12
mikos написав:
Если карта в минусе - проценты на Назбиратусе начисляются?
Начисляются
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novichok
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Додано: П'ят 03 гру, 2021 21:24
novichok написав: mikos написав:
Если карта в минусе - проценты на Назбиратусе начисляются?
Начисляются
Только раньше писали, что для назбиратуса нужна физическая пластиковая карта, а виртуалка не подходит. Теперь сообщение изменилось, и теперь требуют карту без лимита, о физической упоминания нет.
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M-Audio
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Додано: П'ят 03 гру, 2021 23:21
M-Audio написав: novichok написав: mikos написав:
Если карта в минусе - проценты на Назбиратусе начисляются?
Начисляются
Только раньше писали, что для назбиратуса нужна физическая пластиковая карта, а виртуалка не подходит. Теперь сообщение изменилось, и теперь требуют карту без лимита, о физической упоминания нет.
Поддержка говорит это ошибка и по прежнему нужна физическая карта
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novichok
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Додано: П'ят 03 гру, 2021 23:32
mikos написав:
Если карта в минусе - проценты на Назбиратусе начисляются?
Так, але система не гнучка і кошти можна виводити лише на картку, а вона у вас в мінусі, тому або "закинув і забув", або використовувати Назбиратус для погашення. Та й не поповниш, коли у грейсі...
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Додано: Чет 09 гру, 2021 11:47
Оновився додаток, додали розділення рахунку між друзями. Скопіювали в монобанка)
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Додано: Чет 09 гру, 2021 11:54
novichok написав:
Только раньше писали, что для назбиратуса нужна физическая пластиковая карта, а виртуалка не подходит. Теперь сообщение изменилось, и теперь требуют карту без лимита, о физической упоминания нет.
Поддержка говорит это ошибка и по прежнему нужна физическая карта
Так отож. Скачав додаток і відкрив карту тільки заради Назбиратуса, а тут такий трабл.
Хлопці з "теплої лінії" годують сніданками, що ось ось в наступній версії це виправлять. Жестяка.
Якщо до НР не справлять - закрию цей непотріб.
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