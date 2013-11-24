Так э ж функціонал "закрити рахунок"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 гру, 2021 15:26
Додано: Чет 09 гру, 2021 15:38
Додано: Суб 18 гру, 2021 11:27
Кому-нибудь приходило новогоднее предложение с х5 баллов на покупки в Сильпо с карты БВР? У меня его показало сообщение один раз, и теперь его нигде не видно. Вчера попробовал - щедрой рукой налили аж x2 баллов, а не x5.
Додано: Суб 18 гру, 2021 12:00
В приложении в Цікавинках
Більше балів, бо Новий рік
х5 балів за всі покупки карткою на shop.silpo.ua
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