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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 16171819

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
40%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 15:26

  klug написав:
  lov2108 написав:закрию цей непотріб

Думаєте, що це буде так просто? :mrgreen:


Так э ж функціонал "закрити рахунок"
lov2108
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 15:38

  klug написав:
  lov2108 написав:закрию цей непотріб

Думаєте, що це буде так просто? :mrgreen:

Тааак, функціоналу не бачу....то було в тарифах "закриття рахунку".
Шановні, підкажіть яка процедура закриття ?
lov2108
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 11:27

Кому-нибудь приходило новогоднее предложение с х5 баллов на покупки в Сильпо с карты БВР? У меня его показало сообщение один раз, и теперь его нигде не видно. Вчера попробовал - щедрой рукой налили аж x2 баллов, а не x5.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 12:00

  M-Audio написав:Кому-нибудь приходило новогоднее предложение с х5 баллов на покупки в Сильпо с карты БВР? У меня его показало сообщение один раз, и теперь его нигде не видно. Вчера попробовал - щедрой рукой налили аж x2 баллов, а не x5.

В приложении в Цікавинках
Більше балів, бо Новий рік
х5 балів за всі покупки карткою на shop.silpo.ua
vollena71
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