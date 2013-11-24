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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 гру, 2021 15:38
klug написав: lov2108 написав:
закрию цей непотріб
Думаєте, що це буде так просто?
Тааак, функціоналу не бачу....то було в тарифах "закриття рахунку".
Шановні, підкажіть яка процедура закриття ?
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Додано: Суб 18 гру, 2021 11:27
Кому-нибудь приходило новогоднее предложение с х5 баллов на покупки в Сильпо с карты БВР? У меня его показало сообщение один раз, и теперь его нигде не видно. Вчера попробовал - щедрой рукой налили аж x2 баллов, а не x5.
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M-Audio
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Додано: Суб 18 гру, 2021 12:00
M-Audio написав:
Кому-нибудь приходило новогоднее предложение с х5 баллов на покупки в Сильпо с карты БВР? У меня его показало сообщение один раз, и теперь его нигде не видно. Вчера попробовал - щедрой рукой налили аж x2 баллов, а не x5.
В приложении в Цікавинках
Більше балів, бо Новий рік
х5 балів за всі покупки карткою на shop.silpo.ua
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vollena71
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Додано: Суб 18 гру, 2021 17:06
vollena71
Ага, спасибо. Значит, только через интернет. Интересно, с чего бы мне тогда x2 за оффлайн-покупку насыпали?
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Додано: Суб 18 гру, 2021 17:15
vollena71 написав: M-Audio написав:
Кому-нибудь приходило новогоднее предложение с х5 баллов на покупки в Сильпо с карты БВР? У меня его показало сообщение один раз, и теперь его нигде не видно. Вчера попробовал - щедрой рукой налили аж x2 баллов, а не x5.
В приложении в Цікавинках
Більше балів, бо Новий рік
х5 балів за всі покупки карткою на shop.silpo.ua
Щоб отримати Х10 балів, треба одночасно спрацювали дві акції:
х5 балів за всі покупки карткою на shop.silpo.ua
х5 балів за оплатою карткою БВР акційного товару, позначеного відповідним значком. Їх список досить обмежений.
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Додано: Суб 18 гру, 2021 17:17
M-Audio написав:
Интересно, с чего бы мне тогда x2 за оффлайн-покупку насыпали?
Мабуть х1 - стандартні бали завжди + х1 за оплатою БВР
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П'ят 17 гру, 2021 13:47
cohan
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