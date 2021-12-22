Так э ж функціонал "закрити рахунок"
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Додано: Чет 09 гру, 2021 15:26
Додано: Чет 09 гру, 2021 15:38
Додано: Суб 18 гру, 2021 11:27
Кому-нибудь приходило новогоднее предложение с х5 баллов на покупки в Сильпо с карты БВР? У меня его показало сообщение один раз, и теперь его нигде не видно. Вчера попробовал - щедрой рукой налили аж x2 баллов, а не x5.
Додано: Суб 18 гру, 2021 12:00
В приложении в Цікавинках
Більше балів, бо Новий рік
х5 балів за всі покупки карткою на shop.silpo.ua
Додано: Суб 18 гру, 2021 17:06
vollena71
Ага, спасибо. Значит, только через интернет. Интересно, с чего бы мне тогда x2 за оффлайн-покупку насыпали?
Додано: Суб 18 гру, 2021 17:15
Щоб отримати Х10 балів, треба одночасно спрацювали дві акції:
х5 балів за всі покупки карткою на shop.silpo.ua
х5 балів за оплатою карткою БВР акційного товару, позначеного відповідним значком. Їх список досить обмежений.
Додано: Суб 18 гру, 2021 17:17
Re: Банк Власний Рахунок
Додано: Суб 18 гру, 2021 20:17
Але ж скасували цей додатковий відсоток за оплату БВР.
Чи може повернули, побачивши, що нарід побіг картками інших банків в Сільпо сплачувати (бо навіть мінімальний 0,8% кешбек вже краще, ніж нічого)?
Додано: Пон 20 гру, 2021 12:30
Не знаю про таке скасування.
Раніше було за покупки БВР х3, це тихенько поміняли на х2, х2 (тобто стандартні х1 від Сільпо + х1 за БВР) діють і зараз.
Вчора перевірено на "контрольній" закупці офлайн (1 товар з новорічного каталогу з позначкою х5 при оплаті БВР - спрацювало):
х1 від Сільпо
х1 за БВР
х0,5 за оплату додатком (тут раніше писали, що 0.5% не сумується з 1% БВР, але це не так, нараховують одночасно)
х4 за новорічний каталог (позначка х5 оплата БВР)
х9 за покупки в новому магазині (х10 на все перший місяць)
Вийшло 15.5% , звичайно, до ціни з акційною скидкою.
Я, правда, в Сільпо зазвичай плачу не БВР, оскільки по нью карду вистачає ліміту. Останні кілька місяців основні закупки були в Форі, там були класні акції.
Додано: Чет 23 гру, 2021 12:36
Re: Банк Власний Рахунок
Господа,у меня от Сильпо есть х20 на коньяки и бренди Шабо. Если я эту же бутылку оплачу онлайн картой БВР, будет х25?
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