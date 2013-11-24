Добрый день.
Если стянуть на БВР, то проводка ж этим же днем?
В целом это аксиома для всех банков, что при стягивании проводка в тот же день или нет?
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Додано: Сер 29 гру, 2021 11:01
Пополнение БВР
Добрый день.
Если стянуть на БВР, то проводка ж этим же днем?
В целом это аксиома для всех банков, что при стягивании проводка в тот же день или нет?
Додано: Сер 29 гру, 2021 13:26
В БВР да, а вообще в банках это не аксиома, но многие банки меняют свои процессы и подстраиваются под клиента. Но можно еще и попасть на теховер.
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