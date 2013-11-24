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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 17181920

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Банк Власний Рахунок 2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
40%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 11:01

Пополнение БВР

Добрый день.
Если стянуть на БВР, то проводка ж этим же днем?
В целом это аксиома для всех банков, что при стягивании проводка в тот же день или нет?
slktym007
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 13:26

  slktym007 написав:Добрый день.
Если стянуть на БВР, то проводка ж этим же днем?
В целом это аксиома для всех банков, что при стягивании проводка в тот же день или нет?

В БВР да, а вообще в банках это не аксиома, но многие банки меняют свои процессы и подстраиваются под клиента. Но можно еще и попасть на теховер.
Flamingo
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