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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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40%
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2- Погане. Некомпетентне.
20%
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
40%
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 11:01

Пополнение БВР

Добрый день.
Если стянуть на БВР, то проводка ж этим же днем?
В целом это аксиома для всех банков, что при стягивании проводка в тот же день или нет?
slktym007
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 13:26

  slktym007 написав:Добрый день.
Если стянуть на БВР, то проводка ж этим же днем?
В целом это аксиома для всех банков, что при стягивании проводка в тот же день или нет?

В БВР да, а вообще в банках это не аксиома, но многие банки меняют свои процессы и подстраиваются под клиента. Однако в некоторых банках все еще можно попасть на теховер.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 15:05

А это нормально, что приходит радостный пуш "ура, у вас новые предложения", но открываешь - а там шиш?

И вообще, задолбал этот банк спамить пуш-сообщениями. Я даже оповещения от него отключал, но потом попал на то, что приложением нельзя подтвердить платеж.
M-Audio
 
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