Добрый день.
Если стянуть на БВР, то проводка ж этим же днем?
В целом это аксиома для всех банков, что при стягивании проводка в тот же день или нет?
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Додано: Сер 29 гру, 2021 11:01
Пополнение БВР
Добрый день.
Если стянуть на БВР, то проводка ж этим же днем?
В целом это аксиома для всех банков, что при стягивании проводка в тот же день или нет?
Додано: Сер 29 гру, 2021 13:26
В БВР да, а вообще в банках это не аксиома, но многие банки меняют свои процессы и подстраиваются под клиента. Однако в некоторых банках все еще можно попасть на теховер.
Додано: Суб 01 січ, 2022 15:05
А это нормально, что приходит радостный пуш "ура, у вас новые предложения", но открываешь - а там шиш?
И вообще, задолбал этот банк спамить пуш-сообщениями. Я даже оповещения от него отключал, но потом попал на то, что приложением нельзя подтвердить платеж.
Додано: Нед 02 січ, 2022 12:12
Re: Банк Власний Рахунок
Спеціялки прибігли
Кафе, геймінг, розваги, таксі, кіно, онлайн-кіно та готелі - по 5.
Додано: Нед 02 січ, 2022 12:16
Re: Банк Власний Рахунок
Полностью аналогично.
То ли у меня руки не из плечей, то ли что-то иное, но в самом приложении действительно не получалось подтвердить (в отличие от Моно, скажем). Поэтому теперь выбираю вариант с вводом одноразового кода.
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