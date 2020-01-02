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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Власний Рахунок 2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
40%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 11:01

Пополнение БВР

Добрый день.
Если стянуть на БВР, то проводка ж этим же днем?
В целом это аксиома для всех банков, что при стягивании проводка в тот же день или нет?
slktym007
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 13:26

  slktym007 написав:Добрый день.
Если стянуть на БВР, то проводка ж этим же днем?
В целом это аксиома для всех банков, что при стягивании проводка в тот же день или нет?

В БВР да, а вообще в банках это не аксиома, но многие банки меняют свои процессы и подстраиваются под клиента. Однако в некоторых банках все еще можно попасть на теховер.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 15:05

А это нормально, что приходит радостный пуш "ура, у вас новые предложения", но открываешь - а там шиш?

И вообще, задолбал этот банк спамить пуш-сообщениями. Я даже оповещения от него отключал, но потом попал на то, что приложением нельзя подтвердить платеж.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 12:12

Re: Банк Власний Рахунок

Спеціялки прибігли
Кафе, геймінг, розваги, таксі, кіно, онлайн-кіно та готелі - по 5.
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 12:16

Re: Банк Власний Рахунок

  chipmunk написав:Кафе, геймінг, розваги, таксі, кіно, онлайн-кіно та готелі - по 5.

Полностью аналогично.
  M-Audio написав:Я даже оповещения от него отключал, но потом попал на то, что приложением нельзя подтвердить платеж.

То ли у меня руки не из плечей, то ли что-то иное, но в самом приложении действительно не получалось подтвердить (в отличие от Моно, скажем). Поэтому теперь выбираю вариант с вводом одноразового кода.
AZP
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 14:36

Бобер конкретно засмутив своїми "пропозиціями" :(
klug
 
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