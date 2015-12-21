Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 січ, 2022 23:13
Вкладчик1234 написав: Sergion написав:
Да, бонусы до оплаты, я так же оставшиеся плачу другой картой. В последние несколько раз только 90% от суммы бонусами.
Там разная скидка, в зависимости от товаров.
Если возьмете 2 абсолютно одинаковые корзины товара - чеки будут для любой карты одинаковые
именно так
не канают как понимаю на товары со скидкой, желтые ценники которые
и вторая фишка (кажись это в Варусе, но и в Сильпо может быть) - оплата не меньше 1 грн: т.е. при 1,10 бонусов будет на 0,10, а не на 1,0
cohan
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Додано: Вів 04 січ, 2022 23:26
cohan написав:
не канают как понимаю на товары со скидкой, желтые ценники которые
и вторая фишка (кажись это в Варусе, но и в Сильпо может быть) - оплата не меньше 1 грн: т.е. при 1,10 бонусов будет на 0,10, а не на 1,0
1. канает
2. это не знаю
Вкладчик1234
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Додано: Вів 04 січ, 2022 23:29
посетитель Какая общая сумма покупки у Вас и сколько бонусами?? У меня сегодня покупка бвр на 570 грн, реальными заплатил 57 грн картой др банка. Не может быть что только жёлтые ценники, округления и пакетики влияют (в покупке выше 1 пакет большой и пару мелких одноразовых). Тут что-то другое...
Sergion
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Додано: Вів 04 січ, 2022 23:44
Sergion написав:
Тут что-то другое...
Просто попросите отдельный чек на пакеты
Amethyst
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Додано: Сер 05 січ, 2022 00:40
Sergion написав:
Тут что-то другое...
Підакцизні товари: алкоголь, тютюнові вироби, наркотики, зброя були?
klug
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Додано: Сер 05 січ, 2022 01:09
klug написав: Sergion написав:
Тут что-то другое...
Підакцизні товари: алкоголь, тютюнові вироби, наркотики, зброя були?
Или ещё хуже - кулёчки по 10коп )
mustbe
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Додано: Сер 05 січ, 2022 07:43
klug написав: Sergion написав:
Тут что-то другое...
Підакцизні товари: алкоголь, тютюнові вироби, наркотики, зброя були?
Конечно нет. Это азы работы с банком))
А вот пакетики да
Sergion
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Додано: Сер 05 січ, 2022 21:50
А всем добавили категорию кешбека АЗК х5 баллов? Что-то я не видела ее 2 числа. Получается позже добавили.
Oktawa
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Додано: Сер 05 січ, 2022 23:44
mustbe написав: klug написав: Sergion написав:
Тут что-то другое...
Підакцизні товари: алкоголь, тютюнові вироби, наркотики, зброя були?
Или ещё хуже - кулёчки по 10коп )
забудьте, після НР мінімум 2 грн!
greenozon
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Додано: Чет 06 січ, 2022 02:52
greenozon написав:
забудьте, після НР мінімум 2 грн!
Після китайського НР.
https://itc.ua/news/z-1-lyutogo-vvodyat ... h-skladok/
klug
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