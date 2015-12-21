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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 19202122

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 2.2 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
50%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 23:13

  Вкладчик1234 написав:
  Sergion написав:Да, бонусы до оплаты, я так же оставшиеся плачу другой картой. В последние несколько раз только 90% от суммы бонусами.

Там разная скидка, в зависимости от товаров.
Если возьмете 2 абсолютно одинаковые корзины товара - чеки будут для любой карты одинаковые

именно так
не канают как понимаю на товары со скидкой, желтые ценники которые

и вторая фишка (кажись это в Варусе, но и в Сильпо может быть) - оплата не меньше 1 грн: т.е. при 1,10 бонусов будет на 0,10, а не на 1,0
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 23:26

  cohan написав:не канают как понимаю на товары со скидкой, желтые ценники которые

и вторая фишка (кажись это в Варусе, но и в Сильпо может быть) - оплата не меньше 1 грн: т.е. при 1,10 бонусов будет на 0,10, а не на 1,0

1. канает
2. это не знаю
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 23:29

посетитель
Какая общая сумма покупки у Вас и сколько бонусами??
У меня сегодня покупка бвр на 570 грн, реальными заплатил 57 грн картой др банка.
Не может быть что только жёлтые ценники, округления и пакетики влияют (в покупке выше 1 пакет большой и пару мелких одноразовых).
Тут что-то другое...
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 23:44

Re: Банк Власний Рахунок

  Sergion написав:Тут что-то другое...

Просто попросите отдельный чек на пакеты :idea:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 00:40

  Sergion написав:Тут что-то другое...

Підакцизні товари: алкоголь, тютюнові вироби, наркотики, зброя були? 8)
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 01:09

  klug написав:
  Sergion написав:Тут что-то другое...

Підакцизні товари: алкоголь, тютюнові вироби, наркотики, зброя були? 8)

Или ещё хуже - кулёчки по 10коп )
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 07:43

  klug написав:
  Sergion написав:Тут что-то другое...

Підакцизні товари: алкоголь, тютюнові вироби, наркотики, зброя були? 8)

Конечно нет. Это азы работы с банком))
А вот пакетики да
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 21:50

Re: Банк Власний Рахунок

А всем добавили категорию кешбека АЗК х5 баллов? Что-то я не видела ее 2 числа. Получается позже добавили.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 23:44

  mustbe написав:
  klug написав:
  Sergion написав:Тут что-то другое...

Підакцизні товари: алкоголь, тютюнові вироби, наркотики, зброя були? 8)

Или ещё хуже - кулёчки по 10коп )


забудьте, після НР мінімум 2 грн!
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 02:52

  greenozon написав:забудьте, після НР мінімум 2 грн!

Після китайського НР. https://itc.ua/news/z-1-lyutogo-vvodyat ... h-skladok/
klug
 
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