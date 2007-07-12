Дійсно, замість таксі з'явилась кагегорія АЗК.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 січ, 2022 10:18
Додано: Чет 06 січ, 2022 13:57
По ходу за бобром глаз да глаз нужен, тихонько так поменяли такси на азк... я вот выставил сразу категории, плачУ потихоньку и не слежу каждый день поменялось ли там чего. А оно во как, может быть нежданчик.
Додано: П'ят 07 січ, 2022 01:38
Re: Банк Власний Рахунок
Пользуюсь пару недель. Банк не плохой, дает кешбек 1% за те MCC, за которые другие вообще не дают.
Ели кому-то в друг нужна рефералка, пишите в личку
Додано: П'ят 07 січ, 2022 02:22
Если уж рефералку свою проветриваите так писали б хотя бы полностью.1 % кешбека даётся бонусами, которые потратить можно только в магазинах Сильпо.
Додано: П'ят 07 січ, 2022 02:29
Пока еще сам не разобрался как их тратить. На касе просто говорить шо хочу бонусами расчитаться?
Но по MCC "Різне" никто мне больше кешбека не начислял. Кстати, а как с комуналкой дела. Может тоже начислят?
Изначально оформлял карту из-за Назбератуса.
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