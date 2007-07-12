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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 20212223

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 2.2 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
50%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 10:18

  Oktawa написав:А всем добавили категорию кешбека АЗК х5 баллов? Что-то я не видела ее 2 числа. Получается позже добавили.

Дійсно, замість таксі з'явилась кагегорія АЗК.
Serebashka
 
Повідомлень: 17
З нами з: 09.01.21
Подякував: 3 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 13:57

По ходу за бобром глаз да глаз нужен, тихонько так поменяли такси на азк... я вот выставил сразу категории, плачУ потихоньку и не слежу каждый день поменялось ли там чего. А оно во как, может быть нежданчик.
Oberon
 
Повідомлень: 194
З нами з: 15.09.20
Подякував: 95 раз.
Подякували: 18 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 01:38

Re: Банк Власний Рахунок

Пользуюсь пару недель. Банк не плохой, дает кешбек 1% за те MCC, за которые другие вообще не дают.
Ели кому-то в друг нужна рефералка, пишите в личку :)
Alexey_k9
 
Повідомлень: 158
З нами з: 06.08.15
Подякував: 9 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 02:22

  Alexey_k9 написав:Пользуюсь пару недель. Банк не плохой, дает кешбек 1% за те MCC, за которые другие вообще не дают.
Ели кому-то в друг нужна рефералка, пишите в личку :)
Если уж рефералку свою проветриваите так писали б хотя бы полностью.1 % кешбека даётся бонусами, которые потратить можно только в магазинах Сильпо.
посетитель
 
Повідомлень: 428
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 59 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 02:29

  посетитель написав:
  Alexey_k9 написав:Пользуюсь пару недель. Банк не плохой, дает кешбек 1% за те MCC, за которые другие вообще не дают.
Ели кому-то в друг нужна рефералка, пишите в личку :)
Если уж рефералку свою проветриваите так писали б хотя бы полностью.1 % кешбека даётся бонусами, которые потратить можно только в магазинах Сильпо.


Пока еще сам не разобрался как их тратить. На касе просто говорить шо хочу бонусами расчитаться?
Но по MCC "Різне" никто мне больше кешбека не начислял. Кстати, а как с комуналкой дела. Может тоже начислят?

Изначально оформлял карту из-за Назбератуса.
Alexey_k9
 
Повідомлень: 158
З нами з: 06.08.15
Подякував: 9 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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  #<1 ... 20212223
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