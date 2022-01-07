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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 січ, 2022 10:18
Oktawa написав:
А всем добавили категорию кешбека АЗК х5 баллов? Что-то я не видела ее 2 числа. Получается позже добавили.
Дійсно, замість таксі з'явилась кагегорія АЗК.
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Serebashka
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Додано: Чет 06 січ, 2022 13:57
По ходу за бобром глаз да глаз нужен, тихонько так поменяли такси на азк... я вот выставил сразу категории, плачУ потихоньку и не слежу каждый день поменялось ли там чего. А оно во как, может быть нежданчик.
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Oberon
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 01:38
Пользуюсь пару недель. Банк не плохой, дает кешбек 1% за те MCC, за которые другие вообще не дают.
Ели кому-то в друг нужна рефералка, пишите в личку
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Alexey_k9
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 02:22
Alexey_k9 написав:
Пользуюсь пару недель. Банк не плохой, дает кешбек 1% за те MCC, за которые другие вообще не дают.
Ели кому-то в друг нужна рефералка, пишите в личку
Если уж рефералку свою проветриваите так писали б хотя бы полностью.1 % кешбека даётся бонусами, которые потратить можно только в магазинах Сильпо.
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 02:29
посетитель написав: Alexey_k9 написав:
Пользуюсь пару недель. Банк не плохой, дает кешбек 1% за те MCC, за которые другие вообще не дают.
Ели кому-то в друг нужна рефералка, пишите в личку
Если уж рефералку свою проветриваите так писали б хотя бы полностью.1 % кешбека даётся бонусами, которые потратить можно только в магазинах Сильпо.
Пока еще сам не разобрался как их тратить. На касе просто говорить шо хочу бонусами расчитаться?
Но по MCC "Різне" никто мне больше кешбека не начислял. Кстати, а как с комуналкой дела. Может тоже начислят?
Изначально оформлял карту из-за Назбератуса.
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Alexey_k9
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 13:26
Alexey_k9 написав: посетитель написав: Alexey_k9 написав:
Пользуюсь пару недель. Банк не плохой, дает кешбек 1% за те MCC, за которые другие вообще не дают.
Ели кому-то в друг нужна рефералка, пишите в личку
Если уж рефералку свою проветриваите так писали б хотя бы полностью.1 % кешбека даётся бонусами, которые потратить можно только в магазинах Сильпо.
Пока еще сам не разобрался как их тратить. На касе просто говорить шо хочу бонусами расчитаться?
1 числа каждого месяца накопленные баллы превращаются в бонус, которым уже можно рассчитаться. Неокуклившимися баллами рассчитаться нельзя. Если провести скидочную карту (в любом виде), кассир сам предлагает списать бонусы, когда они есть. Теперь уже можно списывать любую сумму. Довольно долго можно было списать только весь бонус целиком, и если сумма покупки не дотягивала до его размера, то значит "в следующий раз". Но это было давно.
Но по MCC "Різне" никто мне больше кешбека не начислял. Кстати, а как с комуналкой дела. Может тоже начислят?
Начислят.
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M-Audio
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 13:37
M-Audio написав:
кассир сам предлагает списать бонусы
А можно в экке Сільпа настроить автосписание, тада и кассир не будет переспрашивать
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Amethyst
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 14:44
Amethyst написав:
А можно в экке Сільпа настроить автосписание, тада и кассир не будет переспрашивать
И будет стыдливо извиняться: "ой, у вас тут бонусы списались автоматом".
На что можно гордо и снисходительно кивать головой )
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Додано: Суб 08 січ, 2022 11:54
Serebashka написав:
, замість таксі з'явилась кагегорія АЗК
Теперь есть обе.
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AZP
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Додано: Суб 08 січ, 2022 12:14
А где список МСС исключений посмотреть можно?
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