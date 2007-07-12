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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 січ, 2022 12:14
Re: Банк Власний Рахунок
А где список МСС исключений посмотреть можно?
Додано: Нед 09 січ, 2022 09:19
Карта БВР в хозяйстве уже 4-й месяц. Но использую практически только для Назбиратуса.
Но вот обратил внимание, что в январе дали х5 на АЗС, и это реально заинтересовало (аналогов по другим банкам нет).
В связи с этим вопрос: "персональные пропозиции" - аж 7 штук от банка. Тут как-то надо выбирать то, что мне подходит, или все 7 действуют одновременно по умолчанию?
P.S. Я просто в "Сильпо" обычно рассчитываюсь через Мастерпасс или НьюКардом, или Ошкой... Поэтому для расчетов эту не использовал ранее (нет, вру, немного платил в "Кулиничах", там код 5814, когда были рестораны)
Додано: Нед 09 січ, 2022 10:00
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