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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 21222324

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 2.2 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
50%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 12:14

Re: Банк Власний Рахунок

А где список МСС исключений посмотреть можно?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 09:19

Карта БВР в хозяйстве уже 4-й месяц. Но использую практически только для Назбиратуса.
Но вот обратил внимание, что в январе дали х5 на АЗС, и это реально заинтересовало (аналогов по другим банкам нет).
В связи с этим вопрос: "персональные пропозиции" - аж 7 штук от банка. Тут как-то надо выбирать то, что мне подходит, или все 7 действуют одновременно по умолчанию?
P.S. Я просто в "Сильпо" обычно рассчитываюсь через Мастерпасс или НьюКардом, или Ошкой... Поэтому для расчетов эту не использовал ранее (нет, вру, немного платил в "Кулиничах", там код 5814, когда были рестораны)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 10:00

  Искатель написав: все 7 действуют одновременно по умолчанию

Именно вот так...
Хотя как по мне лучше АЗС отоварить под 3% грязными алкиным хамоном. Конечно если алюська дала ;)... Просто тут мне лимиту не налили, а за свои как то не кошерно...
Flamingo
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