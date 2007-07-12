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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 січ, 2022 12:14
А где список МСС исключений посмотреть можно?
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ВIВ
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Додано: Нед 09 січ, 2022 09:19
Карта БВР в хозяйстве уже 4-й месяц. Но использую практически только для Назбиратуса.
Но вот обратил внимание, что в январе дали х5 на АЗС, и это реально заинтересовало (аналогов по другим банкам нет).
В связи с этим вопрос: "персональные пропозиции" - аж 7 штук от банка. Тут как-то надо выбирать то, что мне подходит, или все 7 действуют одновременно по умолчанию?
P.S. Я просто в "Сильпо" обычно рассчитываюсь через Мастерпасс или НьюКардом, или Ошкой... Поэтому для расчетов эту не использовал ранее (нет, вру, немного платил в "Кулиничах", там код 5814, когда были рестораны)
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Искатель
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Додано: Нед 09 січ, 2022 10:00
Искатель написав:
все 7 действуют одновременно по умолчанию
Именно вот так...
Хотя как по мне лучше АЗС отоварить под 3% грязными алкиным хамоном. Конечно если алюська дала
... Просто тут мне лимиту не налили, а за свои как то не кошерно...
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Flamingo
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Додано: Нед 09 січ, 2022 10:50
Искатель написав:
Тут как-то надо выбирать то, что мне подходит, или все 7 действуют одновременно по умолчанию?
Надо , чтобы в приложении бобра категории были включены ползунком, аналогично категориям в Сильпо.
Появилась возможность получить пластик вместо виртуалки в приложении.
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Citizen_D
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Додано: Нед 09 січ, 2022 10:53
Citizen_D написав: Искатель написав:
Тут как-то надо выбирать то, что мне подходит, или все 7 действуют одновременно по умолчанию?
Надо , чтобы в приложении бобра категории были включены ползунком, аналогично категориям в Сильпо.
Так персональные предложения всегда включены и не включаются/не отключаются вручную ползунками.
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ingtrans
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Додано: Нед 09 січ, 2022 15:07
Flamingo написав:
как по мне лучше АЗС отоварить под 3% грязными
Идея Белая еще подойдет
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ВIВ
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