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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 січ, 2022 12:14
Re: Банк Власний Рахунок
А где список МСС исключений посмотреть можно?
Додано: Нед 09 січ, 2022 09:19
Карта БВР в хозяйстве уже 4-й месяц. Но использую практически только для Назбиратуса.
Но вот обратил внимание, что в январе дали х5 на АЗС, и это реально заинтересовало (аналогов по другим банкам нет).
В связи с этим вопрос: "персональные пропозиции" - аж 7 штук от банка. Тут как-то надо выбирать то, что мне подходит, или все 7 действуют одновременно по умолчанию?
P.S. Я просто в "Сильпо" обычно рассчитываюсь через Мастерпасс или НьюКардом, или Ошкой... Поэтому для расчетов эту не использовал ранее (нет, вру, немного платил в "Кулиничах", там код 5814, когда были рестораны)
Додано: Нед 09 січ, 2022 10:00
Додано: Нед 09 січ, 2022 10:50
Re: Банк Власний Рахунок
Додано: Нед 09 січ, 2022 10:53
Так персональные предложения всегда включены и не включаются/не отключаются вручную ползунками.
Додано: Нед 09 січ, 2022 15:07
Re: Банк Власний Рахунок
Додано: Пон 10 січ, 2022 15:49
Додано: Пон 10 січ, 2022 15:57
Писали в поддержку бобра? Проблема таки на их стороне? Довольно часто наблюдаю аналогичную картинку при попытке тянуть с карты самых разных банков. Если толкать чужими апками в сторону бобра то все заходит без проблем. Но часто именно надо потянуть... Тогда приходится использовать транзитную тяни-толкалку
Додано: Пон 10 січ, 2022 16:02
Уверен, что проблема на стороне бобра. От Альфы никаких сигналов о неудачной операции не было. К тому же, я сразу зашел в ПУМБ-онлайн и потянул ту же сумму с той же карты на ВсеКарту, все прошло как по маслу.
Додано: Пон 10 січ, 2022 16:05
Да, бобёр тянет очень плохо.
Впрочем - с 3-4-5-го раза - таки проходит.
Маемо - те що, маемо
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