Додано: Нед 09 січ, 2022 09:19

Карта БВР в хозяйстве уже 4-й месяц. Но использую практически только для Назбиратуса.

Но вот обратил внимание, что в январе дали х5 на АЗС, и это реально заинтересовало (аналогов по другим банкам нет).

В связи с этим вопрос: "персональные пропозиции" - аж 7 штук от банка. Тут как-то надо выбирать то, что мне подходит, или все 7 действуют одновременно по умолчанию?

P.S. Я просто в "Сильпо" обычно рассчитываюсь через Мастерпасс или НьюКардом, или Ошкой... Поэтому для расчетов эту не использовал ранее (нет, вру, немного платил в "Кулиничах", там код 5814, когда были рестораны)