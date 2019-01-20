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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Власний Рахунок 2.2 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
50%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 20:36

Re: Банк Власний Рахунок

Кащей написав:
Але ж є можливість купити за 50 грн у Сільпо фізичну карту,
Возможности получить карту бесплатно нет? А то платить за безымянную карту, по которой, может, и лимита не будет мне кажется неправильным. Готов посетить отделение Востока, если что.
Так в Джастине можно ж забрать бесплатно пластик
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 22:05

Re: Банк Власний Рахунок

  Chicheva написав:Так в Джастине можно ж забрать бесплатно пластик
Я в приложении не вижу такого варианта. Либо цифровая карта, либо пластиковая, "якщо ти придбав мене у Сильпо".
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 01:42

Re: Банк Власний Рахунок

Кащей написав:Я в приложении не вижу такого варианта. Либо цифровая карта, либо пластиковая, "якщо ти придбав мене у Сильпо".


Возможно конечно что-то поменяли уже, но когда я получал, то в Джастине забирал день в день после оформления в приложении. Думаю можно уточнить это на горячке
Chicheva
 
Повідомлень: 218
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 23 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 09:39

  Кащей написав:
  Chicheva написав:Так в Джастине можно ж забрать бесплатно пластик
Я в приложении не вижу такого варианта. Либо цифровая карта, либо пластиковая, "якщо ти придбав мене у Сильпо".

В Джастине уже нельзя забрать.
Купите в Сильпо за 50 грн, активируйте и получайте откат 75 грн. сразу на счет.
Так даже выгоднее на 25 грн. :)
ВIВ
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Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 19:35

Re: Банк Власний Рахунок

Так и сделал, пообщавшись с горячкой. Кстати, довольно профессиональный оператор попался, на школьника не похожий. И ждать ответа долго не пришлось.
Кащей
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Повідомлень: 1332
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Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 19:50

Кащей
То Вам попался, наверное, учитель школьника, мне так ещё не везло:)
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 23:00

Подскажите, MCC 4215 почтовые услуги тут окешбечивается 1% ?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 23:05

  ВIВ написав:Подскажите, MCC 4215 почтовые услуги тут окешбечивается 1% ?

Если нет каких-то доп. категорий, то да
Вкладчик1234
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